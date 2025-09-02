Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para este martes 2 de septiembre

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el martes 2 de septiembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Autonomías, Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.45 horas: La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, es entrevistada en 'Despierta', de 'Canal Red'.

-- 09.00 horas: El secretario General del PP, Miguel Tellado, es entrevistado en 'Las Mañanas' de 'RNE'.

-- 09.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro,).

-- 10.45 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI tiene una audiencia con el Grupo de Generales de Brigada y Contramilitares (10.45 horas) y al Grupo de Coroneles y Capitanes de Navío (12.30 horas). Palacio del Pardo. (C/ Manuel Alonso).

-- 11.00 horas: En Madrid, ruedas de prensa desde el Congreso: Verónica Barbero, de Sumar (10.45 horas); Pepa Millán, de Vox (11.00); Aina Vidal, de Comuns (11.30); e Ione Belarra, de Podemos (11.45). Sala de prensa. Congreso (Cra. de San Jerónimo).

-- 11.50 horas: El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, es entrevistado en el programa 'En boca de todos' de 'Cuatro'.

-- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, recibe al teniente general Julio Ayuso Miguel; y a las 13.00 horas, preside la toma de posesión del director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas' (INTA), teniente general Enrique Campo Loarte. Sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 109).

-- 16.30 horas: En Bruselas, la secretaria de Política Internacional y Coordinación del PSOE, Hana Jalloul, se reúne con S.E. Tigran Balayan, embajador de Armenia ante Bélgica y la Unión Europea. Parlamento Europeo (Rue Wiertz 60).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Mesa del Congreso. Salón de Ministros.

-- 12.00 horas: Junta de Portavoces. Sala Mariana Pineda.

-- 12.30 horas: Mesa de la Comisión de Interior. Sala Lázaro Dou.

-- 12.30 horas: Mesa de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. Sala SERT.

-- Actividades parlamentarias del Senado:

-- 10.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Industria y Turismo (por videoconferencia).

AUTONOMÍAS

-- 10.45 horas: En Ciudad Real, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios de comunicación junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente del PP a nivel provincial, Miguel Ángel Valverde (Plaza de Cervantes, 6).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.00 horas: En Madrid, los secretarios de Estado de Trabajo,Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentan los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de agosto de 2025. En el Ministerio de Trabajo y Economía Social. (P.º de la Castellana, 63).

NOTA.- También por streaming.

-- 16.00 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene una reunión con miembros de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 160).

SOCIEDAD

-- 08.30 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la Comisión Interministerial de Inmigración. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro)

-- 16.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside una reunión con los presidentes de las confederaciones hidrográficas. Ministerio (Plaza de San Juan de la Cruz, 10).

SALUD

-- 20.00 horas: En Madrid, El Hospital La Paz junto con la Asociación Cirugía Pediátrica (ACP) y TwinClick comunicación, organizan la segunda edición de 'Una Noche Mágica'. Como actividad central se proyectará la película 'Sin cobertura'. Plaza central del Hospital La Paz. Pº Castellana, 261.

CULTURA

-- 10.30 horas: En Madrid, el autor Arturo Pérez-Reverte presenta en un desayuno de prensa su nueva novela, 'Misión en París', en la que recupera a su personaje el capitán Alatriste. En The Palace Hotel (Pl. de las Cortes, 7).

-- 11.50 horas: En Madrid, Entrevistas con los actores de la película 'Romería', la nueva cinta de Carla Simón, en el Hotel Urso. (C/Mejía Lequerica, 8).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación Cruza Carabanchel III edición. Estufa Grande de la Finca Vista Alegre (Calle de General Ricardos, 179).

-- 12.30 horas: En Madrid, entrevista con la cineasta Carla Simón, por su nueva película 'Romería'. En el Hotel Urso. (C/Mejía Lequerica, 8).