Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

-- 09.05 horas: la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, es entrevistada en el programa 'Las Mañanas', de RNE.

-- 10,00 horas: La Oficina del Parlamento Europeo en España organiza un seminario de prensa sobre la nueva directiva de transparencia salarial, que contempla sanciones para quienes incumplan la igualdad retributiva en los centros de trabajo. Online.

-- 10,00 horas: Malasmadres entrega al Defensor del Pueblo las firmas recogidas con su campaña 'Los niños y las niñas no se cuidan solos'. Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, hará declaraciones a la salida del registro. C/ Zurbano 42.

-- 10.00 horas: En Bruselas (Bélgica), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la mesa redonda dedicada a Educación, Cultura y Formación Profesional, Migración y Movilidad, en la VI Cumbre Unión Europea-Unión Africana; a las 12.00 horas, asiste a la ceremonia de clausura de la Cumbre, en el atrio del edificio Justus Lipsius; a las 13.30 horas, comparece ante los medios de comunicación en la sede de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).

-- 10,30 horas: La Reina preside una reunión de trabajo con motivo del 150º aniversario del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Residencia Logística Militar 'San Fernando'.

-- 10,30 horas: El secretario de Estado para la Agenda 2030, se reúne con la Plataforma 'Salvemos Doñana'. Delegación del Gobierno en Andalucía. Se atenderá a los medios al término del encuentro (11.30 aproximadamente).

-- 11.00 horas: En Huelva, el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, la diputada y coportavoz de Verdes-Equo, Inés Sabanés, la coordinadora de Más País Andalucía, Esperanza Gómez y la coportavoz de Verdes-Equo Andalucía, Mar González, acuden junto a representantes de SEO Birdlife y WWF España, al Centro de Visitantes La Rocina, para denunciar la polémica tramitación de la ley que permitirá ampliar los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. A las 12.00 horas atenderán a los medios.

-- 11,30 horas: La vicesecretaria General del PSOE, Adriana Lastra, el secretario de Políticas LGTBI, Víctor Gutiérrez, y la secretaria de Culturaq y Deportes, Manuela Villa, participan en el acto de conmemoración del Día Internacional contra la LDTBIfobia en el Deporte. En Ferraz.

-- 11,45 horas: Rueda de prensa de representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) por su primera reunión mensual itinerante en la ciudad de Castellón de la Plana, coincidiendo con el 25 Aniversario del Banco de Alimentos de Castellón. Hotel del Golf Playa Castellón (cafetería del hotel).

-- 12.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, clausura la Constitución del Consejo Estatal para el Fomento de la Economía Social, en la sede del Ministerio. Se podrá seguir en este enlace: 'https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/video/d...'.