Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

-- 09.00 horas: Simulación del modelo Parlamento Europeo, con la participación de estudiantes de Chipre, Malta y España, en el marco del programa educativo Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS), a solicitud del Parlamento Europeo. En el Congreso.

-- Evento ACUTELAN On the Road-Foro PULSO y la entrega de los premios PULSO, a solicitud de la Asociación Nacional de Operadores, Infraestructuras de Telecomunicaciones y Televisiones Locales (ACUTELAN). En el Congreso.

-- 10.30 horas: En Madrid, un total de 340 jóvenes preuniversitarios, de 78 centros docentes de toda España, lucharán por el título de 'mejor empresario virtual del país' durante la celebración de la decimoquinta final nacional de Young Business Talents. La competición comenzará a las 12.30 horas y a las 15.30, se proclamarán los vencedores.

-- 10.30 horas: En Barcelona, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita la exposición 'Open Arms: una misión contracorriente', en el Palau Robert (Pg. de Gràcia, 107).

-- 11.00 horas: En Madrid, la secretaria confederal de Migraciones y Atención a las personas, Sofía Castillo, ofrece una rueda de prensa sobre el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. En la sede de CC.OO. (C/Fernández de la Hoz, 12).

-- 17.00 horas: En Almagro (Ciudad Real), conmemoración del 25º aniversario de Europa Laica, que se celebrará junto con el II Congreso de la organización, los días 17, 18 y 19 de abril en el Palacio de los Condes de Valparaiso, en Almagro.