La AN llama a declarar el 7 de noviembre al empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise'

Archivo - El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez, al salir de declarar en el Tribunal Supremo, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Julián Sánchez Melgar ha citado al líder d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Reclama a la UCO un informe sobre la presunta estafa piramidal de MIC

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha citado a declarar el próximo 7 de noviembre como imputado a Álvaro Romillo, el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC).

Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 en una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que además requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre "la información recabada en la causa".

La citación llega después de que el juez instructor decidiera prorrogar hasta marzo de 2026 la investigación sobre la presunta estafa piramidal de MIC y Romillo, alias 'CryptoSpain'.

Calama amplió seis meses más la instrucción porque tiene pendientes diligencias como declaraciones de investigados, órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias a varios países.

El instructor incidió en un auto en el "carácter complejo" de la investigación, apuntando que la infraestructura de la presunta organización criminal "incluiría sociedades tanto en España como en el extranjero, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles titulados por los investigados en diversos países".

"Siendo que las diligencias de investigación acordadas hasta el día de hoy, resultan complejas y extensas en relación tanto con los aspectos empresariales, como con los movimientos efectuados por los investigados, lo que conlleva que las diligencias de investigación se encuentren en un estado incipiente", añadió.

FINANCIAR "PARTE" DE LA CAMPAÑA DE 'ALVISE'

En la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) por la presunta financiación ilegal del partido de 'Alvise', Romillo declaró como investigado que entregó 100.000 euros a 'Alvise' para la campaña electoral de las últimas elecciones europeas, confirmando así lo que había expuesto antes ante el juez de la AN. Por su parte, el político reconoció haber recibido el dinero por dar una charla sobre libertad financiera, pero negó haberlo usado para los comicios.

La Policía Nacional aseguró en un informe que el dinero que recibió el eurodiputado por parte del empresario fue para "financiar parte de la campaña electoral" y ve "evidente" que buscaba "fondos opacos".

La causa sobre MIC se abrió el pasado año en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documentos mercantiles, tras diversas denuncias y miles de afectados a los que representan, entre otros, el despacho Aránguez Abogados, para quien el empresario "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas".

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la plataforma de inversiones MIC llegó a recaudar más de 260 millones de euros, una cifra supuestamente dedicada a la inversión en relojes, vehículos, oro y metales preciosos, alcohol y 'startups'.