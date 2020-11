Parlamento Europeo.- Bauzá asegura que es un "mito" que en comunidades bilingües "casi nadie" escoja estudiar en castellano

PALMA DE MALLORCA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Cs José Ramón Bauzá ha asegurado este jueves que es un "mito" que en comunidades bilingües en las que se ofrece estudiar en castellano "casi nadie" elija esta opción.

En varios mensajes en su perfil de Twitter, Bauzá se ha referido a una de las cuestiones más polémicas de la Lomloe, conocida como 'ley Celaá' y aprobada este jueves en el Congreso.

El europarlamentario ha reconocido que en regiones bilingües como Baleares la demanda del castellano como lengua vehicular a pesar de que se ofrecía "no era mayoritaria" pero ha asegurado que ahí reside "la trampa" del nacionalismo.

Según el expresidente del Govern, en zonas como el País Vasco, los colegios públicos que ofrecen el castellano como lengua vehicular están "en zonas deprimidas" por lo que las familias de otras zonas no acuden a estos centros generando la "excusa" de que estas plazas no se llenan y así no ofrecer la opción en otros entornos. Con esto, según Bauzá, los nacionalistas pueden "inferir" que es el idioma lo que condiciona llenar o no las plazas en estos centros.

Bauzá ha asegurado que es un "mito" que en las comunidades bilingües las familias no escogen estudiar en castellano y ha calificado este argumento como "la peor falacia del nacionalismo".

Según ha relatado, cuando en Baleares "acabó con la inmersión lingüística" y ofreció libertad de elección en un modelo trilingüe, familias acudían a él "llorando" al haber escogido castellano como lengua vehicular y les aseguraban que en esa opción "solo habría inmigrantes a los que les cuesta aprender catalán".

Para Bauzá, los nacionalistas convierten el español en "un idioma de guetos" y plantean una "disyuntiva perversa" al tener que escoger entre "una buena educación en catalán/euskera o una educación pobre en español".

Según el expresidente, en algunas comunidades "es una quimera" que los alumnos puedan aprender tanto español e inglés como catalán o euskera.