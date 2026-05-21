La Eurocámara da luz verde a reforzar el apoyo y protección jurídica de las víctimas de delitos graves

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ

BRUSELAS 21 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde a la reforma para reforzar la protección jurídica y el apoyo asistencial a las víctimas de delitos graves de forma armonizada en todos los países de la Unión Europea, incluido un número de asistencia común para todo el territorio comunitario.

La nueva norma, que necesita aún el visto bueno formal del Consejo (gobiernos) y para la que los países dispondrán de un plazo de dos años para su transposición, prevé líneas telefónicas y herramientas digitales específicas de apoyo, garantías de acceso a la atención de salud sexual y reproductiva para las víctimas de violencia sexual y el compromiso de que las víctimas sean el centro en la evaluación de las necesidades y apoyo.

El presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, ha defendido que esta reforma responde a una necesidad "muy real y urgente", con un marco "equilibrado" y "firme desde el punto de vista jurídico", pero que también es sensible a "las necesidades específicas de las mujeres víctimas de delitos sexuales".

En un comunicado, el PP también destaca entre las claves de la directiva la introducción de un sistema de privacidad por defecto en los procedimientos judiciales --que limitará el acceso de los delincuentes a los datos personales de las víctimas salvo cuando sea estrictamente necesario-- y que, por primera vez en la normativa comunitaria, se incorpore una obligación específica para que los Estados miembro "protejan y apoyen a las víctimas que sufran daños adicionales como consecuencia del enaltecimiento del terrorismo y de delitos graves".

La regulación fortalecerá los derechos de las víctimas durante los procesos penales --por ejemplo con apoyo psicológico en los tribunales--, la asistencia jurídica durante el juicio a las víctimas con recursos insuficientes y la agilización del pago de la indemnización concedida por el infractor.

También deberá establecer líneas telefónicas de ayuda para proporcionar información, apoyo y poner a la víctima en contacto con los servicios pertinente. Este apoyo deberá estar disponible tanto desde un número común en toda la UE (116 006) con en plataformas online.

Además, la posibilidad de denunciar delitos penales ya sea en persona u online deberá estar garantizado para todos los ciudadanos en la UE, incluido aquellos con libertad restringida, presos o personas internadas en centros de atención institucional o centros de migrantes de terceros países. Del mismo modo, la norma prevé que deba facilitarse la denuncia por parte de terceros a través de organizaciones de la sociedad civil.

Otra medida es que las víctimas con necesidades específicas cuenten con servicios de apoyo disponibles, capaces de realizar una evaluación individual por profesionales especializados.

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y DERECHO AL ABORTO

También se deberá asegurar apoyo específico a quienes necesiten protección física y se encuentren en situaciones de riesgo para su vida o sean víctimas de violencia sexual. En este ámbito, el acuerdo deja claro que en los países en donde sea legal el acceso a anticonceptivos de emergencia y acceso al aborto estas opciones deberán ponerse a disposición de las víctimas, que también deberán recibir tratamientos de profilaxis posterior a la exposición y realizarles pruebas de infecciones de transmisión sexual.

"Hoy marcamos la reforma más significativa de la protección de las víctimas en la UE en más de una década, y es muy importante para las mujeres y las niñas", ha destacado desde la Eurocámara la presidenta de la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, la socialista Lina Álvarez,

Finalmente, el nuevo marco europeo deberá garantizar los más altos estándares de protección y apoyo a las víctimas infantiles, adoptando un enfoque adaptado a los niños e incluyendo diversos servicios --examen médico, apoyo psicológico, grabación en vídeo de testimonios, denuncia de delitos--, incluso dentro de las mismas instalaciones si es posible.

En un comunicado, Gálvez ha destacado que uno de los principales objetivos de la reforma es combatir tanto la generalizada falta de denuncias en casos de agresión sexual como la revictimización, ante la constatación de que una "gran mayoría no denuncia para evitar la 'revictimización', porque no confía en las instituciones ni en la justicia". Por ello, ha confiado en que la reforma cambie esta percepción porque "derriba los muros del miedo al garantizar una denuncia más segura, líneas de ayuda en toda la UE y apoyo psicológico gratuito".

Por su parte, en otro comunicado Vox ha informado de su voto en contra por la referencia explícita en el texto al acceso al aborto por parte de víctimas de violencia sexual y de género, al tiempo que ha criticado que el Partido Popular lo haya secundado.