Parlamento Europeo.- El eurodiputado Vázquez-Lázara señala la digitalización y el respeto medioambiental como "retos" de la UE

Teme que el plan de Recuperación no se aproveche para hacer "reformas de calado" MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del grupo 'Renovar Europa' y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez-Lázara, ha señalado que el mundo digital, el respeto a las condiciones laborales en toda la cadena de suministro de una empresa o los servicios financieros con respeto medioambiental son los principales campos en los que avanzará la Unión Europea (UE) en materia normativa en los próximos meses.

Vázquez-Lázara ha realizado estas declaraciones en un webinar organizado por la consultora Carter Lane. En este, junto a la directora de esta firma en Bruselas, Ángela de Miguel, ha repasado algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea como el plan de recuperación presentado por España, recientemente aprobado por la Comisión Europea. En opinión de Vázquez-Lázara la Comisión ha sido "muy flexible" y ha lamentado que este plan "no se aproveche para hacer reformas de calado y mejorar distintos aspectos relevantes del país".

El eurodiputado también ha incidido en que el Gobierno deberá mostrar cada semestre si ha cumplido o no con los objetivos marcados, lo que ejercerá de barrera previa a recibir el resto de la financiación. "Lo que nos preocupa es que el Gobierno no sea capaz de cumplir estos objetivos y no obtengamos esas ayudas, que son muy necesarias", ha añadido.

Además, ha aprovechado el ecuentro para hablar también del sector primario español, destacando su labor durante el confinamiento. El eurodiputado ha explicado también que las distintas ayudas de la Política Agrícola Común de la UE (PAC) "están muy enfocadas en la transformación y modernización del sector para mejorar la competitividad, algo fundamental para que el sector primario español no se vea debilitado".

REINO UNIDO HA DE ASUMIR LAS CONSECUENCIAS DEL BREXIT

"Estamos empezando a palpar las consecuencias del Brexit", ha afirmado el eurodiputado. A su juicio, el Reino Unido "se ha metido en un problema por una campaña populista", pero considera que esta experiencia también puede servir de aprendizaje a la Unión Europea "para evitar posibles futuros sustos similares".Uno de los aspectos fundamentales en las negociaciones del Brexit ha sido el referente al comercio entre ambas partes. Vázquez Lázara ha valorado como "positivo" que tanto el Reino Unido como la UE "entendieran que no conseguir un acuerdo en este campo era una situación negativa para todos". "Si hubiera un tratado comercial todo sería mucho más sencillo, es evidente. Sin embargo, la Comisión Europea no está ahí en estos momentos, sino que quiere que el Reino Unido asuma realmente lo que ha hecho y sus consecuencias", ha afirmado el eurodiputado.

Preguntado por si España podrá encontrar dentro de la Unión Europea un destino para las exportaciones que cubriera la posición tan importante que ocupaba el Reino Unido, el eurodiputado ha indicado que "quien lo va a tener más complicado va a ser Reino Unido, porque carece del músculo económico que supone un bloque de países como el de la UE". Así, Vázquez Lázara ha comentado que "los tratados comerciales actuales y lo que vienen próximamente son muy positivos" y que la Unión Europea "está trabajando muy bien" en este sentido.

Para cerrar, Adrián Vázquez Lázara ha lamentado que "no todos son conscientes de la importancia de la Unión Europea, que se ve demostrada en temas como la vacunación, entre otros".