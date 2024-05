López Aguilar (PSOE): "La situación migratoria ha obligado a la UE a fijar la vista en Canarias"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y candidato del PSOE de Canarias al Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, ha defendido el Pacto Migratorio y de Asilo para todos los Estados miembros de la Unión Europea que establece por primera vez un mecanismo de solidaridad y redistribución de personas rescatadas en la mar en todo el territorio europeo. "La situación migratoria que vivimos en Canarias ha obligado a la UE a fijar la vista en el Archipiélago", afirmó.

Juan Fernando López Aguilar, que ha visitado este miércoles el municipio de La Laguna, en Tenerife, recordó la situación que se ha vivido en esta localidad con respecto al fenómeno migratorio, como los "momentos cruciales" por el "pico" en la llegada de personas rescatadas en la mar y trasladadas al campamento de Las Raíces.

"La Laguna se destacó por la atención ejemplar que prestó la ciudadanía y sus autoridades. Una situación que ha obligado a la Unión Europea a fijar la vista en Canarias, poniendo en marcha un Pacto migratorio y de Asilo que se compone de leyes europeas directamente obligatorias para los Estados miembros, y que establece por primera vez un mecanismo de solidaridad y redistribución de personas rescatadas en la mar en toda la Unión Europea", dijo López Aguilar.

El candidato socialista reclamó esta solidaridad también para España y sobre todo para Canarias: "Somos muy conscientes de que en Canarias se ha hecho un esfuerzo enorme de atención y acogida a menores no acompañados, pendientes de la solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP con Vox".

En este sentido, criticó que el Gobierno de Canarias quiera resolver esta situación a través de un Decreto Ley: "Ahora se le ocurre esto, pero no se puede, porque ningún decreto ley puede afectar a los derechos fundamentales, y los de los menores lo son. Se tiene que hacer por ley, modificando una ley orgánica, que es la Ley orgánica de Extranjería".

"Ese esfuerzo lo está liderando ahora mismo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para que se modifique la Ley orgánica de Extranjería, a pesar de la dificultad con la que se encuentra con los gobiernos del PP y VOX", aclaró.

López Aguilar afirmó que precisamente esto es lo que "está en juego" el próximo 9 de junio, "frenar esa derecha connivente y cómplice con la extrema derecha, que estigmatiza a categorías enteras de personas, y luego señala como chivos expiatorios a migrantes y a menores no acompañados, que no son una amenaza, son seres humanos que requieren atención digna a sus derechos humanos y sus derechos fundamentales, y requieren un esfuerzo solidario en toda Europa, pero también en España y en las comunidades autónomas".

Para el eurodiputado socialista, ese Artículo 35 de La ley de Extranjería solo puede ser reformado por ley, una ley que necesita los votos del Partido Popular: "No porque numérica o aritméticamente sean imprescindibles, sino porque si no, no tiene ningún sentido que las comunidades autónomas gobernadas por el PP con Vox se sientan exentas de la solidaridad que deben a Canarias a través de los menores no acompañados, que en estos momentos atiende con cargo a sus propios recursos, y los distribuye de manera solidaria y equitativa en toda España, que de eso se trata".

En su opinión, se trata del asunto más "divisivo y espinoso" de la agenda europea, pero que, con un "enorme esfuerzo", se ha conseguido sacar adelante una responsabilidad compartida y una solidaridad obligatoria para las regiones de frontera, como es el caso de Canarias o las islas griegas o las islas pelagias en Italia.

"Y todo eso está en juego si de las urnas del 9 de junio se multiplican los escaños de la derecha con la extrema derecha. Pero eso no es inevitable. Podemos evitarlo, votando, votando con fuerza. Una Europa social, una Europa respetuosa de sus valores, y una Europa cumplidora de sus derechos legislados, que es lo que hemos hecho en esta legislatura", añadió.

Para el candidato socialista, esas leyes europeas y legislaciones tienen que ser cumplidas en la próxima legislatura. "Y de eso va la elección del 9 de junio. Porque un incremento de esos votos de extrema derecha puede claramente revertir todo lo logrado, hacer una Europa frágil, irrelevante frente al continente africano, inane frente a la globalización, y el hecho migratorio lo es".