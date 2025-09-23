Parlamento Europeo.- Nota a la agenda gráfica

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan estos temas a la agenda gráfica de este 23 de septiembre de 2025:

-- En Madrid, concentración internacional de activistas anti-pederastia para que el Congreso implemente el acuerdo alcanzado en el Parlamento europeo para que los delitos de pederastia no prescriban. Ante el Congreso de los Diputados.

-- En Madrid, comparecencia de Cristina Ibáñez García, ante la Comisión de Cultura, como representante de la Comisión Promotora de la iniciativa legislativa popular para la derogación de la Ley 18/2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.

-- En Madrid, la portavoz del GPP en el Senado, Alicia García, junto al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ofrecen una rueda de prensa, previa a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde se abordará el escándalo de las pulseras antimaltrato.

-- En Oviedo, Laureano Oubiña, juzgado por tráfico de drogas.

-- 16.00 horas. En Lugo, vecinos y colectivos sociales se movilizan en Monforte de Lemos (Lugo) contra el discurso de Vox.

-- 19.00 horas. En Madrid, la Secretaría de Estado de Comunicación le invita a un briefing presencial que tendrá lugar en el edificio Portavoz del Complejo de la Moncloa, sobre el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes contra el Genocidio en Gaza.

Por otro lado, rogamos que anulen este tema:

--12.00 horas. En Madrid, Junta de Portavoces del Congreso.

