Podemos anuncia un pacto con el PSOE para que el Gobierno apruebe un decreto de regularización de migrantes

MADRID, 26 Ene.

El Gobierno aprobará de inmediato un decreto para la regularización extraordinaria de migrantes irregulares tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, según ha asegurado este lunes la eurodiputada 'morada', Irene Montero.

Durante un acto en Madrid centrado precisamente en la regularización de este colectivo, Montero ha dicho que la medida implicará a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, han indicado fuentes gubernamentales y desde el partido 'morado' han estimado que la medida, que lleva negociando durante meses, podría beneficiar a más de medio millón de personas, que podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio.

Aparte, Montero ha comentado que los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España. El acuerdo pauta una serie de requisitos para acogerse a la regularización, como es carecer de antecedentes penales relevantes.

Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, los migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.

En el momento de presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona, y cuando se admita a trámite se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

PODEMOS VELARÁ PARA QUE EL PROCEDIMIENTO SEA EFICAN

Montero ha dicho que Podemos va a velar para que el proceso sea "ágil y eficaz" y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la "violencia racista".

Fuentes del partido morado han explicado que la regularización de desplegará por la fórmula de real decreto, es decir, que no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso. De esta forma, la medida se aplicará por decisión del Consejo de Ministros y no por proposición de ley que seguía parada en el Congreso desde que se admitió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que había lanzado los colectivos sociales.

Montero ha ensalzado el papel que ha tenido la 'Plataforma regularización ya' y también el de la líder de Podemos, Ione Belarra, que no ha cejado de pelear para que el Gobierno se decantara por la fórmula del decreto.