Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 14 de noviembre

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El abogado de la UE avala los puntos clave de la amnistía"
-- "Los 'papeles de Epstein': "Sé lo sucio que es Donald""
EL MUNDO
-- "El abogado de la UE se alinea con Sánchez y el perdón a Puigdemont"
-- "La Ertzaintza publica el origen de sus detenidos: el 64% son extranjeros"
ABC
-- "El Gobierno pide que vuelva ya Puigdemont tras el dictamen del abogado del TJUE"
-- "Agricultura confina a todas las aves de corral para frenar la gripe aviar"
LA RAZÓN
-- "La defensa del fiscal general dice que "tomó las riendas de la situación""
-- "El Rey destaca en China la defensa española de los derechos humanos"
LA VANGUARDIA
-- "Nuevo paso de la justicia europea en favor de la amnistía"
-- "La gripe aviar obliga a España a confinar todas las aves de corral"
EL PERIÓDICO
-- "El abogado general de la UE avala que se amnistíen malversación y terrorismo"
-- "Sánchez confía en driblar el 'no a todo' de Junts tras su veto al plan del PP para las nucleares"