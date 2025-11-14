Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 14 de noviembre

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El abogado de la UE avala los puntos clave de la amnistía"

-- "Los 'papeles de Epstein': "Sé lo sucio que es Donald""

EL MUNDO

-- "El abogado de la UE se alinea con Sánchez y el perdón a Puigdemont"

-- "La Ertzaintza publica el origen de sus detenidos: el 64% son extranjeros"

ABC

-- "El Gobierno pide que vuelva ya Puigdemont tras el dictamen del abogado del TJUE"

-- "Agricultura confina a todas las aves de corral para frenar la gripe aviar"

LA RAZÓN

-- "La defensa del fiscal general dice que "tomó las riendas de la situación""

-- "El Rey destaca en China la defensa española de los derechos humanos"

LA VANGUARDIA

-- "Nuevo paso de la justicia europea en favor de la amnistía"

-- "La gripe aviar obliga a España a confinar todas las aves de corral"

EL PERIÓDICO

-- "El abogado general de la UE avala que se amnistíen malversación y terrorismo"

-- "Sánchez confía en driblar el 'no a todo' de Junts tras su veto al plan del PP para las nucleares"