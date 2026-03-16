El Supremo prorroga la investigación a 'Alvise' por presunta financiación ilegal a petición del PSOE

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). El Tribunal Supremo (TS) escucha hoy al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) por - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado prorrogar por un plazo de seis meses la instrucción de la causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, al recibir 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', tal y como había pedido el PSOE, que ejerce la acusación popular.

Así lo ha acordado la Sala de lo Penal del Supremo en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, da cuenta de que la Fiscalía también había pedido la prórroga de seis meses.

No ha ocurrido lo mismo con el resto de las partes --Romillo, 'Alvise' y una asociación de usuarios de criptomonedas-- que, según el auto, no se han pronunciado sobre la prórroga en plazo, quedando "decaídos de este trámite".

Además, el magistrado resalta que el Supremo tiene que solicitar la autorización a la Eurocámara para poder investigar al líder de SALF. "Trámite que, a todas luces, reclama un tiempo de tramitación que se prolongará varios meses", apunta.

'Alvise' negó ante el Supremo el pasado 11 de julio que la aventura electoral de SALF se financiara de forma ilegal, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Pérez explicó que recibió 100.000 euros de Romillo por la charla que dio sobre "libertad financiera" en el Hipódromo de Madrid en un acto organizado por el empresario, detallando que el dinero se lo dieron dos trabajadores de éste en sus instalaciones de Centinel, en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros.

Cabe recordar que el empresario se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de noviembre después de que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama --que le investiga por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma Madeira Invest Club-- apreciara riesgo de fuga.