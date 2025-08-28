El Gobierno Vasco pide modificar la PAC para reducir el riesgo de incendio forestal en Euskadi

SAN SEBASTIÁN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha pedido al Ministerio una modificación de la Política Agraria Común (PAC) con la finalidad de "poder garantizar una gestión más adecuada y sostenible de nuestros montes, tanto los privados como los de utilidad pública, y así evitar incendios".

Según ha informado el Gobierno Vasco, entre las modificaciones propuestas al Ministerio se encuentra el "aumentar las cargas ganaderas máximas, lo que supondría tener más animales por hectárea". Este incremento de ejemplares ayuda a mantener mejor el pasto al eliminar rastrojos y materia muerta del suelo, evitando así incendios.

También, a través del escrito que se enviará al Ministerio desde el Gobierno Vasco, se solicita que "superficies arboladas y forestales sean consideradas pastables para que así puedan acogerse a ayudas de la PAC y nuestros ganaderos puedan ampliar su cabaña ganadera y rentabilizar su actividad económica al disponer de más superficie pastícola mediante una gestión multifuncional y sostenible".

El Gobierno Vasco subraya que "una mayor presencia de ganado en los montes vascos contribuye al control natural de la vegetación y actúa como cortafuegos frente a potenciales incendios".

Al margen de las peticiones al Ministerio, el Gobierno Vasco está trabajando, de manera coordinada con las diputaciones forales, en una nueva Ley de Política Agraria y Alimentaria que incluirá "un capítulo específico relacionado con la gestión forestal, la conservación de los montes y la prevención de incendios".

Entre las medidas se encuentran campañas de información y sensibilización a la sociedad sobre los riesgos de incendios; tratamientos selvícolas y limpieza de material combustible y biomasa en los sistemas forestales; refuerzo de los sistemas de vigilancia de incendios; el mantenimiento y desarrollo de cortafuegos, vías de comunicación, caminos y pistas forestales y el fomento del silvopastoreo, directamente vinculado al incremento de la carga ganadera como estrategia de prevención.

El Gobierno Vasco ha recordado que la normativa europea "prevé elementos de flexibilidad a este respecto y se reafirma en su compromiso con una PAC adaptada a la realidad de Euskadi". Además, ha subrayado que la PAC "no puede penalizar, ni dificultar a quienes mantienen cuidan de nuestros montes, sino que debe ser un instrumento que facilite el mantenimiento de dichos sistemas pastorales".