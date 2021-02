Las portadas de los periódicos del sábado 6 de febrero de 2021

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

EL PAÍS: "España excluye de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55"; "Cataluña ensaya el 14-F bajo la amenaza del virus"; "Portugal: la pesadilla de contagios llegó tras la Navidad"; "Moscú expulsa a tres diplomáticos europeos tras llegar Borrell"; "Guindos arremete contra la propuesta de cancelar la deuda del BCE"; "Celaá se servirá de los fondos europeos para reformar por entero la FP".

EL MUNDO: "Rusia ataca a España al equiparar a Navalny con los presos del 1-0. Borrel exige la libertad del opositor ante el ministro de Exteriores ruso y éste le replica que "los líderes independentistas están en prisión""; "El pánico al Covid impulsa el voto por correo a un récord histórico"; "El BCE tumba la propuesta de la presidenta del PSOE y Podemos: "Condonar deuda es ilegal""; "Sandiad sólo administrará la vacuna de AstraZeneca a los menores de 55 años".

ABC: "Interior exige a las víctimas que le den visibilidad para cobrar. Marlaska afea la falta de unión de las asociaciones y vincula las subvenciones a que inviten a sus actos a representantes del ministerio. Troitiño ya está en la calle. Condenado a 2.700 años de prisión por los asesinatos de 22 personas, el etarra fue puesto ayer en libertad por el Gobierno".

EL PERIÓDICO: "Europa se la juega. La lentitud del suministro de vacunas y la opacidad de los contratos ponen bajo la lupa a la UE. Sputnik V: Bruselas se abre al fármaco ruso pero exige transparencia"; "Collserola, a reventar. El parque metropolitano de Barcelona recibió 6,5 millones de visitas durante el primer año de la pandemia, un 30% más que en 2019"; "El Gobierno dará ayudas no reintegrables a las empresas con apoyo de la banca"; "El geniátrico milagroso. El centro sin un solo caso ha vacunado ya a todos sus ancianos".

EL CORREO: "Con los hijos de Alberto y Joaquín. Un años de la catástrofe de Zaldibar. Para dos de ellos era la primera visita al vertedero tras una tragedia que conmocionó a Euskadi"; "Urkullu blinda a Sagardui censurada por la oposición"; "El virus fulminante de Luis. Un bilbaíno de 47 años fallece en Cruces en apenas 48 horas víctima del covid"; " La dosis de AstraZeneca sólo para menores de 55"; "España reprende a Rusia por comparar a Navalni con los presos del 'procés'".

LA RAZÓN: "El caos en las mesas por la covid aboca a una votación de 72 horas"; "Rusia humilla a España. El Kremlim compara a los presos del 1-O con el opositor Navalni durante la visita de Borrell. Expulsa a tres diplomáticos europeos y abre una crisis"; "La vacuna de AstraZeneca no se pondrá a los mayores de 55"; " Casado marca distancias con Bárcenas: "Ese PP ya no existe""; "Carmen Thyssen: "He tenido que hipotecar mis casas para mantener la colección"".