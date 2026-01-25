El PSOE quiere una votación del Congreso que declare "irrevocable" la continuidad de España en la UE

Archivo - Banderas frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo - PARLAMENTO EUROPEO/ MICHEL CHRISTEN - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con la que, aprovechando el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, quiere que el Parlamento declare "irrevocable" la continuidad en la UE y se reafirme el compromiso del país con el proyecto europeo como "garante de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad económica".

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea, expresa su reconocimiento a quienes hicieron posible la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla; y apoyar en el Consejo Europeo la tramitación de la propuesta de enmiendas a los Tratados formulada por el Parlamento Europeo en 2023.

En PSOE señala que, "en tiempos de incertidumbre como los que vivimos", es importante reafirmar el europeísmo y apostar "con firmeza" por un continente "más cohesionado, promoviendo el desarrollo del concepto de ciudadanía europea, fortaleciendo el pilar europeo de derechos sociales, avanzando en la triple transición ecológica, digital y social, impulsando la autonomía estratégica y liderando un orden internacional basado en la defensa de los valores democráticos, la legalidad internacional y los derechos humanos".

Frente a los euroescépticos, los socialistas defienden una Europa más fuerte, justa, solidaria y democrática". "Más Europa ha sido y es hoy la respuesta. El verdadero patriotismo está hoy en defender Europa", afirman.

MIRAR AL FUTURO "CON AMBICIÓN Y COMPROMISO"

Por eso, en la iniciativa, además de expresar el reconocimiento a quienes hicieron posible la incorporación de España a la UE y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla, instan a "mirar hacia el futuro con ambición y compromiso" porque la Unión "no es solo una organización supranacional, sino un espacio de convivencia, respeto mutuo y libertad que tantas décadas ha costado consolidar y que ahora se seguir impulsando con determinación, convicción y unidad".

La proposición recuerda que la incorporación de España a la Unión Europea fue un hito que "marcó la evolución" de la nación y supuso un impulso a la modernización de su economía, industria y agricultura, gracias a mecanismos como los Fondos de Cohesión, la PAC, la eliminación de barreras arancelarias o la adopción del euro como moneda única.

"La integración europea ha tenido también un importante impacto social para la ciudadanía que ha podido disfrutar de derechos como la libre circulación, la integración cultural o el acceso a la educación y el mercado laboral en los diferentes países. Además, Europa ha sido motor de derechos sociales: los avances en igualdad de género, protección medioambiental o derechos laborales y lucha contra la discriminación tienen un fuerte componente comunitario", apuntan.

El texto, recogido por Europa Press, también reconoce que España ha sido un impulsor del proyecto europeo como país "referente en solidaridad, integración, modernidad y crecimiento económico". "Ocupamos el cuarto puesto en paridad de género en la Unión Europea y somos una de las economías más sostenibles, generando el 40% del crecimiento de toda la eurozona", subrayan.