Ribera, tras la apuesta de Von der Leyen por la energía nuclear: "No puede intervenir en la política energética de los 2

Señala que la Comisión podría en todo caso coordinar el trabajo de los Estados para el desarrollo de tecnologías como los reactores pequeños

La vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha respondido a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que "no puede intervenir en la política energética" de los 27 Estados miembro de la UE, después de que este martes les haya instado a recuperar el liderazgo europeo en tecnologías nucleares y haya calificado como "un error estratégico" que se haya dado la espalda a esta fuente de energía.

En una rueda de prensa desde Estrasburgo (Francia), la también comisaria para una Transición Limpia, Justa y Competitiva ha defendido que cada país de la UE, "de acuerdo con sus circunstancias, preferencias culturales e industriales y capacidades geográficas", puede decidir su 'mix' eléctrico, sin que nadie le diga que "actúe de forma distinta".

"Mientras formé parte del Gobierno de España no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea", ha relatado Ribera, reaccionando a las palabras de Ursula von der Leyen de este mismo martes.

Durante una cumbre sobre energía celebrada en París, la jefa del Ejecutivo comunitario ha resaltado que el desarrollo de las energías renovables en Europa ha sido significativo durante la última década, pero que sin embargo "fue un error estratégico" dar "la espalda" a una fuente de energía "fiable, asequible y baja en emisiones" como la energía nuclear.

Von der Leyen ha defendido por ello que la Unión Europea debe recuperar su liderazgo en tecnologías nucleares de nueva generación, especialmente en el desarrollo de reactores modulares pequeños, que según su análisis podrían convertirse en un nuevo sector industrial europeo "de alta tecnología y alto valor añadido".

Sobre este asunto, Ribera ha señalado que hay una "cantidad relevante" de Estados miembro a los que les gustaría en todo caso desarrollar "estándares comunes" sobre los reactores modulares pequeños, una tecnología a la que la UE "ha decidido prestarle mucha intención".

La exministra española ha reivindicado que, en todo caso, el papel de la Comisión en este sentido podría ser el de "proporcionar este marco común para aquellos que deseen participar en esto", con el fin de garantizar "la seguridad y la capacidad de contar con los estándares similares".

