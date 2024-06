Ribera llama a votar "con la izquierda para dar boleto a la ultraderecha" y por un "futuro luminoso"

VALLADOLID, 1 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, ha llamado a los ciudadanos a votar "con la mano izquierda" en las próximas elecciones europeas del 9 de junio para "dar boleto" a la "derecha y ultraderecha" siguiendo el ejemplo de julio de 2023 con el objetivo de tener un "futuro luminoso" en Europa.

Todo ello, ha defendido Ribera, con el objetivo de expresar con "claridad y contundencia" el deseo de los progresistas de "seguir construyendo" en el próximo ciclo europeo una Europa con "más cohesión, oportunidades y justicia social con todos los territorios y todos los habitantes".

En estos términos se ha expresado Ribera durante el acto central de campaña celebrado en la Feria de Muestras de la capital vallisoletana, en el que también ha participado el minstro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca; la candidata al Parlamento Europeo, Iratxe García, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, Ribera ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "único" que tiene un proyecto para España que requiere de la "complicidad" de las instituciones europeas. "Y es necesario que estas instituciones entiendan que el presupuesto y las políticas y la capacidad de invertir es fundamental para avanzar", ha apostillado.

Al hilo de estas palabras, Ribera ha considerado que una de las cosas "más perjudiciales" para la sociedad son los "recortes con tijeras, motosierras o, en el caso del localismo particular de Valladolid, con un taladro para levantar carriles bici o de transporte público".

Porque un país, ha puntualizado, debe entender que es "compatible la economía con la ecología, los fondos europeos con la reindustrialización y las oportunidades para todos con la justicia social".

TRATO "DIGNO Y JUSTO"

En clave autonómica, Ribera ha criticado que en 37 años el gobierno del PP en Castilla y León ha sido "incapaz" de entender que lo que se necesita para fijar población en los pueblos son servicios, calidad de vida, vivienda y un trato "digno y justo" y ha señalado que "no es casualidad" que la Comunidad sea el territorio donde "más se pierde población".

Esto, ha remarcado, requiere propuestas y políticas "comprometidas", motivo por el que se ha mostrado "orgullosa" de las medidas impulsadas por el Ejecutivo central, que han sido "tan bien recibidas" en Castilla y León. En relación con esta cuestión, ha detallado que la provincia donde más proyectos se han financiado en materia de energías renovables ha sido Ávila.

Teresa Ribera también ha criticado cómo Ciudadanos decidió darle el gobierno a la derecha del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha ironizado sobre qué le ha pasado a la formación 'naranja', que ha "desaparecido por emular a quien estaba a su derecha".

Del mismo modo, ha lamentado que el primer movimiento de política nacional del presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, fuese darle el gobierno de Castilla y León a la "ultraderecha", que ha generado que la región se haya convertido en un "laboratorio de ensayo del negacionismo, el machismo y el fascismo".

"PARAR A LA ULTRADERECHA"

La número dos del PSOE a las elecciones europeas, Iratxe García, ha llamado a la ciudadanía a votar para "parar" a la ultraderecha pero también a los que "han copiado su discurso y hacen las mismas políticas".

Así, ha criticado al PP por "abrirle la puerta" a la ultraderecha en las instituciones, como han hecho a Castilla y León, algo que, ha asegurado, el PSOE no va a permitir que ocurra en Europa. "No tengo ninguna duda de que la extrema derecha no va a ser mayoría en el Parlamento Europeo", ha subrayado.

Igualmente, ha lamentado que, en el marco de la campaña, el PP "hable de todo menos de Europa", lo que se debe, a su juicio, a que "su hoja de servicios es una hoja vacía", y ha censurado que haya ido a Bruselas "a hablar mal de su país", lo que considera "antipatriota".

Por otra parte, García ha cuestionado las recientes declaraciones del cabeza de lista de Vox al Parlamento Eurpeo, Jorge Buxadé, sobre "procrear en orden". "¿Qué será eso del orden?", ha preguntado, para lamentar también las palabras del vicepresidente de la Junta de Castilla y León y responsable de Vox en la Comunidad, Juan García-Gallardo, en las que ha criticado que a las mujeres se les invita a desarrollar su carrera profesional "sin pensar en la maternidad".

En este sentido, García, que se ha referido a García-Gallardo como el vicepresidente que "se dedica nada más que a decir sandeces", le ha respondido que a las mujeres no se les invita "a nada". "Es nuestro derecho", ha sentenciado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/877168/1/ribera-llama-vo...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06