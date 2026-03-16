UE.- Agenda gráfica para el día 17 de marzo de 2026

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 17 de marzo de 2026:

NACIONAL

-- 09.30 horas. En Madrid, el exalto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, interviene en un encuentro organizado por Madrid Foro Empresarial.

-- 09.30 horas. En Jerez de la Frontera (Cádiz), la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, atiende a los medios antes de visitar el Instituto de Educación Secundaria Lola Flores (Calle Abierta de la Caulina s/n). A las 11,00 horas visita en Chipiona (Cádiz) los trabajos de construcción del nuevo Centro de Infantil y Primaria Los Argonautas. A las 13,00 horas firma en Cádiz un convenio con el director general de Hospitales Pascual, Francisco Pascual, para impulsar y reforzar la Formación Profesional pública en Andalucía.

-- 10.00 horas. En Pamplona, el exdirector de la Zona Norte de Acciona Construcción, Tomás Olarte Sanz, comparece ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas.

-- 10.00 horas. En Marbella (Málaga), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, inaugura el nuevo centro de salud La Campana-Nueva Andalucía.

-- 10.30 horas. En Madrid, Mesa del Congreso.

-- 10.30 horas. En Barcelona, acto del PP sobre financiación local, con el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo; el presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes; y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera. Después debate del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo; con los alcaldes José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Natalia Chueca (Zaragoza), Xavier Garcia Albiol (Badalona), María José García Pelayo (Jerez), Isaac Claver (Monzón) y José María Bellido (Córdoba).

-- 11.00 horas. En Almería, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, inaugura la Asamblea General de Regiones Hortícolas Europeas.

-- 11.00 horas. En Vélez-Málaga, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, mantiene una reunión con el alcalde, Jesús Lupiáñez, para abordar temas de transporte público del municipio.

-- 12.00 horas. En Madrid, Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados.

-- 12.00 horas. En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, comparece ante la Comisión de Sanidad para explicar los cambios en la convocatoria anual de formación especializada, entre otros asuntos.

-- 12.00 horas. En Benahavís (Málaga), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, presenta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) Base Litoral del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

-- 12.15 horas. En Jaén, los Reyes inician una visita a la ciudad con motivo de la conmemoración del 1.200 aniversario de su capitalidad en la que pasarán por el Ayuntamiento, el Palacio del Condestable Iranzo y los Baños Árabes.

-- 12.30 horas (aprox). En Madrid, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

-- 15.00 horas. En Madrid, sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

-- 16.00 horas. En Madrid, sesión plenaria en el Senado.

-- 16.00 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a los integrantes de la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

-- 16.00 horas. En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad acompañada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

-- 16.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con agentes del sector petrolero.

-- 16.30 horas. En Barcelona, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el Consell de Cambres.

-- 17.00 horas. En Osuna (Sevilla), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, inaugura los nuevos paritorios del Hospital de la Merced.

-- 18.00 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el acto de celebración del 50º aniversario del Banco Sabadell.

-- 20.30 horas. En Sevilla, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, participa en la ceremonia institucional organizada por la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía) con motivo del 40 aniversario de su creación.

SOCIEDAD

-- 10.00 horas. En Madrid, concentración con motivo de la huelga médica y facultativa frente al Hospital Universitario Ramón y Cajal.

-- 10.30 horas. En Bilbao, piquetes con motivo de la huelga general convocada por ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru.

-- 12.15 horas. En Bilbao, declaraciones de Mitxel Lakuntza (ELA) e Igor Arroyo (LAB) previas a la manifestación de la huelga general. A las 12.30 horas, inicio de la manifestación.

-- 15.00 horas. En Madrid, concentración bajo el lema 'Marzo, sentencia Obadal, fijeza ya. Por una nueva ley de función pública' con motivo del personal temporal en fraude de ley.

ECONOMÍA

-- 09.30 horas. En Trubia (Asturias), Indra Group celebra el III Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa centrado en el Corredor Norte bajo el lema "Innovar, avanzar y crecer. Todos juntos, más fuertes".

-- 10.55 horas. En Sevilla, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, interviene en el VI Foro Español en Andalucía.

-- 11.00 horas. En Madrid, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025.

CULTURA

-- 13.00 horas. En Madrid, junket de la película 'Amarga Navidad'.

-- 18.00 horas. En Madrid, Juan Duyos presenta en desfile su colección 'Euforia' para otoño-invierno 2026/27.

-- 19.00 horas. En Madrid, el desfile de Johanna Ortiz abre los desfiles de la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

-- 19.15 horas. En Madrid, premiere de la nueva película 'ZETA' con la asistencia de sus protagonistas Mario Casas, Mariela Garriga, Nora Navas, Cristina Umaña y su director Dani De la Torre.

-- 20.30 horas. En Madrid, photocall oficial de la cena inaugural de la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

DEPORTES

-- 10.00 horas. En Madrid, los Reyes reciben en audiencia al equipo paralímpico español participante en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, en el Palacio de La Zarzuela.

-- 10.30 horas. En Barcelona, entrenamiento del FC Barcelona en la previa a su partido de Champions League frente al Newcastle United FC.

-- 12.45 horas. En Madrid, acto de bienvenida al Equipo Paralímpico Español de los Juegos de Milán Cortina 2026 en el Consejo Superior de Deportes.

-- 15.30 horas. En Valencia, ofrenda de las Falleras a la Virgen de los Desamparados.

-- 18.00 horas. En Barcelona, entrenamiento del Newcastle United FC en la previa a su partido de Champions League frente al FC Barcelona.

-- 18.00 horas. En Sevilla, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, inaugura la exposición 'Una colección original' y entrega del I Galardón de Cómic 'Andrés Martínez de León'.

-- 21.00 horas. En Mánchester, Reino Unido, encuentro de UEFA Champions League entre Manchester City FC y el Real Madrid.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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