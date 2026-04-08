UE.- Agenda gráfica para el día 9 de abril de 2026

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 9 de abril de 2026:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores para informar nuevamente sobre el acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar, entre otros asuntos.

-- 09.20 horas. En Sevilla, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, participa en el foro 'Protegiendo el futuro: vacunación y salud', que organiza Diario de Sevilla.

-- 09.30 horas. En Madrid, el Consejo de Estado celebra sus 500 años en el Museo del Prado.

-- 09.30 horas. El presidente de la Generalitat Salvador Illa; el ministro de Industria Jordi Hereu, el presidente del Parlament Josep Rull, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni y el ceo de Cupra Markus Haupt asisten a la presentación mundial del Cupra Raval.

-- 10.00 horas. En Santiago de Compostela, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita el Centro de Supercomputación de Galicia.

-- 10.00 horas. En Madrid, pleno de la Asamblea de Madrid.

-- 10.00 horas. En Madrid, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio e Industria, Carlos Cuerpo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participan en la presentación de INTegraSS, la nueva herramienta de proyección de las pensiones de la Seguridad Social.

-- 10.00 horas. En Madrid, el empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García.

-- 10.00 horas. En Madrid, visita del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, para presentar el Informe Anual del Defensor del Pueblo.

-- 10.00 horas. En Sigüenza (Guadalajara), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inauguran la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico. A las 12.30 horas, presidirán el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista.

-- 10.00 horas. En Santiago Pontones (Jaén), la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, visita la pista forestal del río Borosa.

-- 10.30 horas. En Madrid, Patrimonio Nacional reabre la Real Armería del Palacio Real de Madrid tras la remodelación que ha permitido la instalación de un nuevo sistema de iluminación led más eficiente.

-- 10.30 horas. En Morón de la Frontera (Sevilla), la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, visita las obras de rehabilitación de las viviendas de la barriada El Pantano.

-- 11.00 horas. En Minas de Riotinto (Huelva), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios con motivo del acto de homenaje y entrega de restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, fusilado por mantenerse leal a la República y enterrado en una fosa común.

-- 11.00 horas. En Sevilla, el secretario general y coordinador del Comité de Campaña Electoral del PP de Andalucía para las elecciones autonómicas, Antonio Repullo, ofrece una rueda de prensa.

-- 11.00 horas. En Madrid, el Rey preside la conmemoración del 60º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966.

-- 11.00 horas. En Madrid, Alquiler Seguro convoca una rueda de prensa para exponer su reacción a la resolución del expediente del Ministerio de Consumo.

-- 11.30 horas. En Madrid, Mesa del Congreso.

-- 11.30 horas. En Valencia, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la presentación de la campaña de la Renta 2025.

-- 11.30 horas. En El Ejido (Almería), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, visita la empresa MABE Hortofrutícola.

-- 11.45 horas. En Lleida, la Reina Letizia se reúne a puerta cerrada con la Associació de Dones Empresàries de Lleida. A las 12.30 entrega los Premios AP!

-- 12.00 horas. En Málaga, reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Acción Política y portavoces nacionales y regionales de VOX.

-- 12.15 horas. En A Coruña, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios de comunicación, antes de clausurar el proyecto itinerante 'Formación en Ruta'.

-- 12.30 horas. En Madrid, Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados.

-- 12.30 horas. En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en la presentación de la XIII carrera 'Madrid en marcha contra el cáncer', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

-- 12.30 horas. En Antequera (Málaga), la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, visita el Puerto Seco.

-- 13.00 horas. En Jerez de la Frontera (Cádiz), presentación del Aula Enogastronómica incorporada en el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de los Vinos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar.

-- 15.00 horas. En Madrid, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibe al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné.

-- 16.00 horas. En Madrid, el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume y el consejero delegado de Cupra, Markus Haupt, participan en una mesa redonda con motivo de la presentación mundial del Cupra Raval.

-- 18.00 horas. En Málaga, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, asisten al acto de celebración del 60 aniversario de COPE Málaga.

-- 18.30 horas. En Barcelona, diálogo del diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián y la eurodiputada de Podemos Irene Montero 'Què s'ha de fer?', moderada por Xavier Domènech.

-- 18.30 horas. En Huércal de Almería, el secretario general del PP, Miguel Tellado, participa en un acto público junto al presidente provincial del PP y cabeza de lista a las elecciones del 17M, Ramón Fernández-Pacheco.

-- 19.30 horas. En Málaga, el presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene en el acto de presentación de candidatos para las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

-- 20.15 horas. En Sevilla, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, inaugura la Reunión Anual de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia.

SOCIEDAD

-- 11.00 horas. En Madrid, Sonsoles Ónega, Manel Loureiro, Inma Rubiales, Pedro Simón y Odile Fernández participan en una manifestación silenciosa para reivindicar la "rebeldía de leer".

-- 12.00 horas. En Sevilla, concentración convocada por Ecologistas en Acción bajo el lema 'Por el tren que vertebra el territorio y enfría el planeta'.

CULTURA

-- 19.15 horas. En Madrid, premiere de la nueva serie original de PRIME VIDEO 'La casa de los espíritus'.

DEPORTES

-- 11.00 horas. En Valdebebas, entrenamiento del Real Madrid en la previa a su partido de LaLiga EA Sports frente al Girona FC.

-- 18.45 horas. En Madrid, encuentro de UEFA Conference League entre Rayo Vallecano y el AEK Atenas FC.

-- 20.45 horas. En Valencia, encuentro de Turkish Airlines EuroLeague entre Valencia Basket y el Panathinaikos AKTOR.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

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