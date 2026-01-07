UE.- Agenda gráfica para el día 8 de enero de 2026

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reúne a los embajadores y embajadoras de España acreditados en el exterior. La Conferencia, que tiene como lema "España un actor global", es inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

-- 09.30 horas. En Granada, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, supervisa las obras del nuevo Centro de Salud Barriada de la Juventud.

-- 10.30 horas. En Madrid, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ofrece una rueda de prensa para analizar la situación económica, política y social y presentar las propuestas del sindicato de cara al nuevo año.

-- 10.30 horas. En Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, visita el Centro de Acogida Temporal San Blas para personas sin hogar de la capital y hace balance de la campaña regional contra el frío.

-- 10.30 horas. En Valencia, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantiene un encuentro con representantes de organizaciones venezolanas en la Comunitat Valenciana.

-- 10.30 horas. En Barcelona, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; y el director general de WTC Barcelona, Carles Anglada; ponen 1a piedra de la reforma de los tinglados de St.Bertran.

-- 10.45 horas. En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad.

-- 11.00 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras.

-- 11.00 horas. En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance provisional de siniestralidad vial correspondiente a 2025.

-- 11.00 horas. En Granada, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, reliza una visita a las instalaciones de Iavante-Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

-- 11.30 horas. En Málaga, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, atienden a los medios antes de iniciar la visita a las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga, junto al obispo de Málaga, Monseñor José Antonio Satué.

-- 11.30 horas. En Almería, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, visita la finalización de las obras de renaturalización del parque El Boticario.

-- 12.00 horas. En Miranda de Ebro (Burgos), el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita las instalaciones de la plataforma logística Lookiero y atiende a los medios.

-- 12.00 horas. En Los Barrios (Cádiz), la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, atienden a los medios y presentan los nuevos vehículos destinados a mantenimiento urbano.

-- 12.30 horas. En El Ejido (Almería), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios, ante de visitar la explotación de uno de los agricultores afectados por la DANA de finales de 2024 y beneficiario de las ayudas concedidas por la Junta para compensar las pérdidas sufridas.

-- 12.30 horas. En Madrid, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ofrece declaraciones tras su reunión con Pedro Sánchez.

-- 17.00 horas. En Granada, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, participa en la presentación de vehículos del Consorcio de Bomberos de Granada.

-- 17.30 horas. En Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside el acto de toma de posesión de Carmen Vargas como nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US).

CULTURA

-- 11.30 horas. En Madrid, la Reina Letizia preside la entrega de la XXIII edición de los Premios Internacionales de Periodismo de "El Mundo", en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

-- 12.00 horas. En Madrid, RTVE presenta oficialmente a los cuatro presentadores del Benidorm Fest 2026: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus.

-- En Madrid, exposición 'Maillol - Manolo. La escultura pura' en la Galería Leandro Navarro.

-- 21.00 horas. En Madrid, concierto de Ariel Rot.

DEPORTES

-- 20.45 horas. En Madrid, encuentro de Turkish Airlines EuroLeague entre Real Madrid y el Maccabi Playtika Tel Aviv.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

