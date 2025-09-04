UE.- - Agenda gráfica para el día 4 de septiembre de 2025

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

NACIONAL

--09.30 horas. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, presenta la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028.

--10.00 horas. En Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura el inicio del curso escolar en las escuelas infantiles de Andalucía.

--10.00 horas. En Siero (Asturias), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la planta que tiene el Grupo Central Lechera Asturiana en Siero (Asturias), beneficiaria de ayudas de la primera convocatoria del Perte Agro.

--10.00 horas. En Burjassot (Valencia), presentación de la programación de la nueva temporada de À Punt de otoño.

--10.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mantiene una reunión con el director de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) y los técnicos de asesoramiento científico de los ministerios del Gobierno de España.

--10.30 horas. En París, reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania.

--10.45 horas. En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta una campaña institucional sobre masculinidades.

--11.00 horas. En Madrid, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece, a petición propia, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para informar sobre la actuación de su Departamento durante los incendios forestales del presente verano.

--11.00 horas. En Madrid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece, a petición propia, en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados para informar sobre el sistema ferroviario. Sala Prim

--11.00 horas. En Bilbao, reunión que mantendrán los miembros de EH Bildu Arnaldo Otegi, Gorka Elejabarrieta y Sonia Jacinto y las representantes del Movimiento Sumar Lara Hernández y Laura Moreno. En la sede de EH Bildu (edificio Albia).

--11.00 horas. En Guadalajara, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene ante los medios junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, después de visitar una escuela infantil.

--11.00 horas. En València, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, se reúnen con representantes de entidades operadoras del ciclo integral del agua y alcaldes de varios municipios afectados por la dana para tratar de la reparación y adecuación de infraestructuras esenciales de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas.

--11.00 horas. En Madrid, comparecencia del Director de Energía y Proyectos de Losán, Jorge Antonio González Sánchez, ante la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025, para exponer su visión sobre si un apagón eléctrico total era posible en nuestro país.

--11.30 horas. En Madrid, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, participan en Madrid, acompañados por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la presentación del evento cultural Comic-Con, que se celebra del 25 al 28 de septiembre.

--12.00 horas. En Santander, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participa en la clausura de los Cursos de Verano de la UIMP.

--12.00 horas. En Granada, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, presenta la finalización de las actuaciones de rehabilitación del Carmen de los Porcel.

--13.00 horas. En Madrid, comparecencia del ingeniero industrial, Fernando Ley Llano, ante la Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025, para exponer su visión sobre si un apagón eléctrico total era posible en nuestro país.

--13.30 horas. En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside la toma de posesión de la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Silvia Capdevila Montes, y del director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro.

--14.00 horas. En Mérida, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, participan en la apertura del curso político en la región.

--18.30 horas. En Alcalá de Henares (Madrid), la portavoz de VOX de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, y el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, acuden al Centro de Atención, Emergencias y Derivación de Alcalá de Henares para pedir su cierre.

--19.30 horas. En Barcelona, Palau Martorell presenta la exposición 'Antoni Clavé. Amb majúscules' con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

SOCIEDAD

--19.30 horas. En Madrid, colectivos vecinales del distrito de Arganzuela convocan una manifestación en defensa del espacio público coincidiendo con el inicio de las Fiestas de la Melonera.

CULTURA

--10.30 horas. En Madrid, inauguración de la exposición 'Los habitantes invisibles del aire' del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

--10.30 horas. En Vitoria, presentación de la serie de Movistar Plus+ 'La Caza.Irati' en el FesTVal de Vitoria.

--18.30 horas. En Vitoria, presentación de la nueva edición 'MasterChef Celebrity' en el FesTVal de Vitoria.

INTERNACIONAL

--En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

--En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

--En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

