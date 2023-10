Agenda Informativa de Europa Press para el 12 de octubre ( y 1 )

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este jueves, 12 de octubre, por EUROPA PRESS:

-- 09.00 horas: En Marrakech (Marruecos), la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, participa en el evento 'Fostering Women's Leadership', organizado por el Banco de España junto al Banco de Marruecos; a las 11.15 horas, mantiene una reunión con el ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii Marchenko; a las 14.30 horas, participa en la recepción del embajador de España en Marruecos, con motivo de la Fiesta Nacional de España.

-- 09.30 horas: En Bruselas, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, participa en la Comisión de Medio Ambiente en la que se abordará la regulación relacionada con el sector automovilístico europeo; A las 12.30 horas, acude a la concentración contra la amnistía convocada por Teresa Freixes y Fernando Savater con el lema "Por lo que nos une: Defendemos el Estado de Derecho". Explanada Parlamento Europeo; A las 19.00 horas, asiste a la recepción de la Embajada de España en Bélgica con motivo de la Fiesta Nacional. Museos Reales de Arte e Historia.

-- 09.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, mantiene un encuentro por videoconferencia con los responsables de las Misiones de las Fuerzas Armadas en el Exterior, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional.

-- 10.15 horas: la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, es entrevistada en la Cadena CNBC.

-- 11.00 horas: En Madrid, los Reyes y la Princesa de Asturias asisten al Acto Solemne de Homenaje a la bandera nacional y al desfile militar del 12 de octubre en la Plaza de Cánovas del Castillo.

-- 12.00 horas: En Ciudad Real, la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del Partido Popular, Carmen Fúnez, asiste a la santa misa en honor de la Virgen del Pilar. Santa iglesia prioral de las órdenes militares basílica catedral de Nuestra Señora Santa María del Prado; A las 13.00 horas, asiste al acto institucional con motivo de la patrona de la Guardia Civil. Jardines del Prado.

-- 12.25 horas: En Londres, el ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, interviene, de forma telemática, en el foro Future Health Europe, organizado por el periódico 'The Economist'.

-- 13.15 horas: En Madrid, los Reyes y la Princesa de Asturias hacen la recepción oficial con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España, en el Palacio Real.

-- 18.00 horas: En Santiago de Chile, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, asiste al acto organizado por la Embajada de España en Chile con motivo del Día de la Hispanidad. Avenida Andrés Bello, 1895; a las 21.00 horas, participa en la sesión de Consideración y Aprobación de los Acuerdos de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CEPAL), en la sede de la organización. Dag Hammarskjold 3477.

-- 20.00 horas: En A Coruña, XXIII Encuentro de Nacional de Familias de personas con síndrome de Down organizado por Down España y Down Coruña, del 12 al 15 de octubre. Auditorio Gaviota del Palacio de Exposiciones y Congresos (PALEXCO) Mlle. de Trasatlánticos.

EFEMÉRIDES

-- En 1492 Cristóbal Colón pisa la isla de Guanahani, hoy San Salvador, en lo que para la historiografía supone el Descubrimiento de América.

-- En 1892 la Reina María Cristina declara el 12 de octubre como fiesta nacional, en coincidencia con el cuarto centenario del descubrimiento.

-- En 1931 se inaugura la estatua de El Cristo en Río de Janeiro.

-- En 1936 con la Guerra Civil española ya iniciada, Miguel de Unamuno pronuncia un discurso en la Universidad de Salamanca que incluye la célebre frase "Venceréis, pero no convenceréis".

-- En 1992 los Reyes Juan Carlos y Sofía clausuran la Exposición Universal de Sevilla (Expo 92).

-- La modelo Judit Mascó cumple 54 años.

-- El actor Hugh Jackman cumple 55 años.

-- La cantante Melody cumple 33 años.

-- La exatleta Marion Jones cumple 48 años.