UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 27 de noviembre (1)

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 27 de noviembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.00 horas: En Riad (Arabia Saudí), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el Centro Nacional de Operaciones de Seguridad; y a las 9.00 horas, la Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS).

-- 08.45 horas: El secretario general del PP, Miguel Tellado, es entrevistado en el programa 'La Mirada Crítica' de 'Telecinco'.

-- 09.00 horas: La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, es entrevistada en 'Las Mañanas', de 'RNE'.

-- 09.00 horas: En Madrid, el portavoz del PSOE en el Senado y senador autonómico por Andalucía, Juan Espadas, interviene en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. (Calle de Bailén, 3).

-- 10.15 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene en la apertura de las jornadas, organizadas por el PP en el Senado, sobre el 'Sistema Cometa' bajo el lema: 'El Sistema ha fallado'. Sala Clara Campoamor del Senado (Calle Bailén, 3).

-- 10.15 horas: La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, participa en 'Espejo Público', de 'Antena 3'.

-- 12.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 12.00 horas: En Madrid, el colectivo Fernando de los Ríos organiza un acto de homenaje al expresidente de Aragón Javier Lambán con la presencia de Felipe González y Alfonso Guerra. Asiste el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Senado (Plaza de la Marina española, 2).

-- 12.30 horas: El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica el avance de resultados del 'Estudio sobre miedos e incertidumbres'.

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, clausura el 'Foro España 360: primer encuentro de Comunidades Autónomas', organizado por Prensa Ibérica. Hotel The Palace (Pl. de las Cortes, 7) .

-- 13.00 horas: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es entrevistado en 'Mañaneros 360' de 'La 1' .

-- 19.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participa en la entrega del 'XII Premio Derecho y Sociedad de RocaJunyent' a UNICEF. Auditorio de la Fundación Rafael del Pino (c/ Rafael Calvo, 39A) .

-- 19.10 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz interviene en la clausura el Foro Reconcilia España. Casa América (Plaza Cibeles).

-- 20.00 horas: En Madrid, los Reyes presiden la recepción en honor al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender. Residencia de la Embajada de la República Federal de Alemania (C/ Zurbarán, 23).

-- 22.30 horas: La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, es entrevistada en el programa 'La Noche en 24 Horas', del 'Canal 24 Horas' de 'TVE' .

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Sesión Plenaria. Convalidación o derogación de real decreto-ley. Dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Avocación de iniciativas legislativas. Propuesta de creación de Subcomisión. Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. Hemiciclo.

-- 11.00 horas: Junta Electoral Central. Sala SERT.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.00 horas: Comisión General de las Comunidades Autónomas. Hemiciclo.

-- 10.00 horas: Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025. Sala Luis Carandell.

-- 12.00 horas: Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comparecencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. Sala Enrique Casas Vila.

-- 12.00 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, preside el acto de homenaje en memoria a Javier Lambán. Antiguo Salón de Sesiones.

-- 16.00 horas: Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. Comparecencia del presidente de RTVE, José Pablo López. Sala Clara Campoamor.

TRIBUNALES Y SUCESOS

-- 10.00 horas: En Madrid, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, cita al exministro José Luis Ábalos (10.00 h.) y al exasesor Koldo García (12.30) a comparecer para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares. (c/ Marqués de la Ensenada).

-- 10.00 horas: En Madrid, el empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, declara como investigado por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama de corrupción en pandemia por el Gobierno canario que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Audiencia Nacional (c/ García Gutiérrez).

-- 10.30 horas: En Madrid, la Policía Nacional ofrece declaraciones a medios tras desarticulas una organización criminal que utilizaba empresas de paquetería para traficar con drogas a nivel internacional. Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid (Avda. Dr. Federico Rubio Y Gali, 55).

AUTONOMÍAS

-- 10.00 horas: En Zaragoza, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en el XXIV Congreso de Directivos de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) 'Europa: del diagnóstico a la acción'. Auditorio de Zaragoza. (c/ Eduardo Ibarra, 3).

-- 11.00 horas: En Viator (Almería), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor'.

-- 12.00 horas: En Zaragoza, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, interviene en los 'Premios Meninas 2025', que reconocen a personas, proyectos e instituciones por su lucha contra la violencia machista. Delegación del Gobierno en Aragón (Pl. de Ntra. Sra. del Pilar).

-- 12.50 horas: En Barcelona, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios tras mantener un encuentro con estudiantes de la asignatura sobre nuevos retos sociales del grado de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra. Campus de la Ciutadella.

-- 18.00 horas: En Barcelona, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y secretaria de Ciencia, Universidad e Innovación del PSOE, Elma Saiz, mantiene la siguiente agenda participa en el acto con el Consejo de Mayores del PSC. Casal del PSC (Calle Pallars); a las 19.00 horas asiste a los Premios Meninas 2025. Delegación del Gobierno en Cataluña (Calle Mallorca, 278).

-- 18.50 horas: En Cáceres, el portavoz de Economía de Vox, José María Figaredo, atiende a los medios. Extremadura Hotel (Avda. Virgen de Guadalupe, 28).

-- 20.00 horas: En Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme.

-- 20.45 horas: En Barcelona, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el acto de bienvenida del 10º Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo. Museo Nacional de Arte de Cataluña (Parc de Montjuic).