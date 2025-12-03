UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 4 de diciembre (1)

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 4 de diciembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquís Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita. Ministerio - Palacio de Viana (C. de Concepción Jerónima, 25).

-- 08.50 horas: La ministra de Sanidad, Mónica García, es entrevistada en 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 09.00 horas: La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, es entrevistada en 'Las mañanas' de 'RNE'.

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe con honores militares al primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, en el marco de la reunión de alto nivel, RAN (cobertura abierta / señal en directo); a las 10.30, mantiene una reunión bilateral y, paralelamente, varios ministros participan en las respectivas reuniones entre ambas delegaciones; a las 11.30, preside, junto al primer ministro, la reunión plenaria de las delegaciones española y marroquí; y a las 12.30, participan ambos en la foto de familia y presiden al firma de acuerdos (señal en directo). Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita las unidades de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil: Escuadrón de Caballería y Grupo de Reserva y Seguridad nº1, en Valdemoro. A las 19.30 horas, preside el acto de imposición de condecoraciones de Policía Nacional y Guardia Civil, en el Museo Casa de la Moneda (C. del Dr. Esquerdo, 36).

-- 10.30 horas: En Madrid, los reyes Felipe VI y Letizia presiden la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona. Palacio Real de Madrid.

NOTA: Los medios acreditados deberán encontrarse en la Puerta de Santiago, a las 09.30 horas.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.30 horas: Presentación del posicionamiento 'La sociedad civil ante la vulnerabilidad social y la emergencia ecológica', a solicitud de la Plataforma del Tercer Sector, junto con representantes de entidades ecologistas y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Sala Ernest Lluch.

-- 11.00 horas: Comisión de Interior. Comparecencia del secretario de Estado de Seguridad. Sala Cánovas.

-- 11.30 horas: Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones. Comparecencia de la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisca Sureda. Sala Prim.

-- 13.00 horas: Junta Electoral Central. Sala SERT.

-- 13.00 horas: Comisión de Justicia. Comparecencia de Teresa Peramato Martín, en relación con su propuesta de nombramiento como Fiscal General del Estado. Sala Sagasta.

-- 16.00 horas: Conferencia Construyendo la escuela que queremos, a petición de la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto, Ione Belarra Urteaga. Sala Ernest Lluch.

-- 18.00 horas: Acto de Homenaje a José Enrique Serrano Martínez, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Participan el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro Félix Bolaños. Sala Constitucional.

-- 18.00 horas: Presentación del trabajo 'Clara Campoamor ante la Sociedad de Naciones y la ONU', a petición de D. Luis Español Bouché. Sala Cánovas.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 09.30 horas: Comisión de Justicia. Comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Sala Luis Carandell.

-- 10.00 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, inaugura el Belén que preside la entrada por la plaza de la Marina Española. Senado.

-- 10.00 horas: Comisión de Investigación del 'caso Koldo'. Comparecencia del secretario adjunto de Organización del PSOE, el diputado Juan Francisco Serrano Martínez. Sala Clara Campoamor.

-- 10.00 horas: Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025. Comparecencia del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. Sala Enrique Casas Vila.

-- 10.00 horas: Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad. Comparecencia de la directora ejecutiva del CERMI Estatal y secretaria del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, Pilar Villarino Villarino; del director General de PLACEAT Plena Inclusión, Ramón Rubio (11.00 h); y de la periodista Irene Vila (12.00). Sala de Europa.

-- 15.30 horas: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Sala Luis Carandell.

AUTONOMÍAS

-- 09.45 horas: En Málaga, el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios (Avda. Comandante Benítez esquina con Alameda de Colón); y a las 18.10 horas, en el Salón de Plenos (C/ Camachas, Casares).

-- 10.00 horas: En Badajoz, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participa en el acto del Día de la Constitución. Delegación del Gobierno en Extremadura (Av. de Huelva, 4); a las 12.15 horas, visita el Ayuntamineto de Villanueva; y a las 13.00 horas, atiende a los medios antes de su visita a una fosa común, donde mantiene un encuentro con familiares de víctimas de la dictadura franquista. Cementerio de Villanueva (Carretera de Andújar, EX-104, KM 3).

-- 11.00 horas: En Murcia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los alumnos de la Academia General del Aire, en San Javier. (C/Coronel López Peña).

-- 12.00 horas: En Alicante, el ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, inaugura la Feria de Navidad de Xixona. Tras el acto, atiende a los medios de comunicación. (Av. de la Constitución).

-- 12.00 horas: En Valencia, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios antes de clausurar el acto del 40º aniversario de Turespaña, en el espacio Los Toros-Palau de Les Arts Reina Sofia (Av. del Professor López Piñero, 1).

-- 16.15 horas: En Lleida, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ofrece declaraciones a los medios junto al presidente del PP de Lleida, Xavier Palau, durante su visita a la carpa informativa del PP local. (Plaza Sant Joan)

-- 17.00 horas: En Alicante, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, participa en el acto por el Día de los Derechos Lingüísticos organizado por la Universidad de Alicante, la Cátedra de Derechos Lingüísticos de la Universitat de València y la Escuela Valenciana. Sede Universitaria Ciudad de Alicante. Atiende a medios a las 16.45h. (Av. de Ramón y Cajal, 4).

-- 18.00 horas: En Zaragoza, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, asiste a la ceremonia de entrega, a título póstumo, del Premio Gabriel Cisneros a los Valores Constitucionales al presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, Javier Lambán. Sede del Gobierno de Aragón. (Paseo María Agustín, 36)

-- 21.00 horas: En Almendralejo (Badajoz), el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asiste al partido de fútbol de la Copa del Rey, Extremadura-Sevilla. Estadio Francisco de la Hera (c/ Badajoz, 3).