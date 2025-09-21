UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana lunes, 22 de septiembre (y 2)

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 22 de septiembre, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Turismo, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, participa en el Foro de la Nueva Economía. Será presentado por Antonio Garamendi, presidente de CEOE. En el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid (Plaza de la Lealtad, 5).

-- 10.00 horas: En Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea; a su llegada (09:30 h.), atiende a los medios. A las 17.00 horas, asiste al acto de entrega de la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Pesquero, a Iván Gábor. A las 17.30 horas, mantiene un encuentro bilateral con el ministro de Agricultura de la República de Polonia, Stefan Krajewski.

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación del Balance Energético 2024 y las Perspectivas para 2025 de Enerclub. Participan Joan Groizard Payeras, secretario de Estado de Energía, y el presidente de Enerclub y de Naturgy, Francisco Reynés, entre otros. En la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Paseo de la Castellana, 162).

-- 14.00 horas: En Madrid, Franklin Templeton organiza un almuerzo con David Zahn, director de renta fija europea, quien compartirá su visión sobre la renta fija europea en los próximos meses, el papel de los bancos centrales y sus decisiones de tipos de interés. En las oficinas de Franklin Templeton (Calle José Ortega y Gasset 29, 5ª planta).

-- 18.00 horas: En Canadá, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visita la factoría de Airbus en Mirabel y participa en la mesa redonda de alto nivel con el comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, y los representantes de los países socios de Airbus, España, Reino Unido, Alemania y Francia, junto al CEO de Airbus Canadá, Benoît Schultz (12.00 hora local) (13100 Boul Henri-Fabre). A las 23.45 horas, participa en la celebración el 20º Aniversario de la Representación Permanente de la UE en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en Montreal (17.45 hora local).

-- 19.30 horas: En Madrid, la consejera delegada del ICEX, Elisa Carbonell, ofrece una conferencia bajo el título 'Prosperar a través de la internacionalización en tiempos de incertidumbre global', dentro del ciclo de la Cátedra Economía y Sociedad de la Fundación 'la Caixa'. En CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36).

NOTA: También se podrá seguir por streaming.

TURISMO

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la reunión interministerial de Turismo, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 160). A las 19.30 horas, interviene en la IV edición de los 'Premios VIAJAR', organizados por la revista Viajar, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz (Pl. de la Lealtad, 5).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reúne con el director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), Tomás Fernández Villazala; a las 12.15 horas, se reúne, junto al director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), Tomás Fernández Villazala, con representantes de las principales plataformas digitales: X, Meta, Instagram y TikTok, y tras la reunión (12:30 h.), atiende a los medios; y a las 12.30 horas, se reúne con representantes del Consejo General de Graduados Sociales. Sede del Ministerio (Calle de José Abascal, 39).

-- 10.00 horas: En Sevilla, fundación Mapfre presenta la guía 'Longevidad y Tecnología. Guía sénior para hacernos cultos digitales', en el auditorio Mapfre - Isla de la Cartuja (C/ Leonardo Da Vinci, 20).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación del proyecto +RuralTEA: calidad de vida también en lo rural. En la sede de Fundación Mapfre (Paseo de Recoletos, 23).

-- 14.00 horas: En Nueva York, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en acto de adhesión de España a la 'Coalición Pioneros por los Océanos' (08.00 hora local); a las 18.45 horas (12.45 hora local), se reúne con la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo; a las 19.00 horas (13.00 hora local), se reúne con la secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker; a las 20.00 horas (14.00 hora local), participa en el acto de adhesión de España a la 'Carta de Incendios Forestales de Kananaskis'. Sede de Naciones Unidas (405 E 45th St). A las 23.45 horas (18.45 hora local), asiste a la recepción con S.M. el Rey Felipe VI, en la sede de la Embajada de España ante Naciones Unidas (One Dag Hammarskjöld Plaza, 245 East 47th Street, 36th Floor).

SALUD

-- 10.00 horas: En Madrid, desayuno Socio-Sanitario con Mónica García, ministra de Sanidad. Asiste la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. En el Hotel Hyatt Regency Hesperia (Pº de la Castellana, 57).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://youtube.com/live/YGpItd9TcE8?feature=share

CULTURA

-- En Madrid, el Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández'.

-- 11.00 horas: En Madrid, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes acoge el legado in memoriam de los escritores Carlos Luis Fallas (Costa Rica) y Ricardo Miró (Panamá), además del de Luis Rafael Sánchez (Puerto Rico), en el marco del festival Centroamérica Cuenta. En Instituto Cervantes (C/ Barquillo, 4).

-- 11.30 horas: En Cáceres, Patrimonio Nacional inaugura la muestra fotográfica 'Las horas del sol', de Bleda y Rosa (Premio Nacional de Fotografía 2008), inspirada en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste.

-- 18.00 horas: En Madrid, la Real Fábrica de Tapices acoge la presentación del libro 'Nuestros pendones', coordinado por el doctor en Historia del Arte y director de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, Jorge Martínez Montero (C/ Fuenterrabía, 2).