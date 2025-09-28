UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana lunes, 29 de septiembre (2)

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 29 de septiembre, agrupada en las secciones de Economía-Laboral:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 08.00 horas: En Bruselas, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la reunión de la Alianza Europea de Semiconductores; a las 9.30 horas, interviene en el Consejo de Competitividad de la Unión Europea en su formación de Mercado Interior e Industria; y a las 18.00 horas, se reúne con la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea, Teresa Ribera.

-- 09.00 horas: En Madrid, Mapfre y la asociación ClosinGap presentan el informe 'Coste de oportunidad de la brecha de género en pensiones y ahorro previsional'. Auditorio Fundación Mapfre (Paseo de Recoletos, 23).

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, presentan el informe 'La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2025'. En la Sede de CEOE (C/ Diego de León, 50).

NOTA: También podrá seguirse por streaming.

-- 10.15 horas: En Madrid, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, asisten a registrar las movilizaciones convocadas para el próximo 15 de octubre por el pueblo palestino. Atención a medios. Ministerio de Trabajo y Economía Social (Paseo de la Castellana, 63).

-- 11.00 horas: En Madrid, se presenta el Movimiento Contribuyentes en Acción (MCA), la primera plataforma cívica creada para denunciar los abusos cometidos por la Agencia Tributaria contra ciudadanos, empresarios y autónomos. Asociación de la Prensa de Madrid (C/ Juan Bravo, 6).

-- 12.00 horas: El Rey preside la conmemoración del XXV aniversario de Nueva Economía Fórum. Asisten la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Teatro Real (Plaza de Isabel II).

-- 13.00 horas: En Madrid, los secretarios generales de CCOO de Industria y de UGT FICA, Francisco San José y Mariano Hoya, intervienen en la Jornada Parlamentaria "Presente y futuro de la industria de España", en el salón constitucional del Congreso de los Diputados (Cra de S. Jerónimo, s/n).

-- 18.00 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside el acto de entrega de títulos a los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 162).

-- 20.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en la presentación del Anuario del Grupo Joly y entrega el IV 'Premio AGR+ a la Innovación y Sostenibilidad' a la Fundación Cellbitec, organizado por el Diario de Almería, en el Hotel NH Collection Casino de Madrid (C. Alcalá, 15).