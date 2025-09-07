UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana lunes, 8 de septiembre (y 2)

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 8 de septiembre, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.15 horas: En Copenhague (Dinamarca), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asiste a la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea.

-- 12.00 horas: En Madrid, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, comparecen en rueda de prensa ante la votación en el Congreso de la Ley para reducir la jornada laboral. En la sede de UGT (Avenida de América, 25).

NOTA: También se podrá seguir por streaming a través de los canales de YouTube de ambos sindicatos.

SOCIEDAD

-- 08.00 horas: En Madrid, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presenta un nuevo estudio sobre inversión en políticas sociales.

-- 09.30 horas: En Madrid, la directora y presentadora del 'Telediario 2' de 'TVE', Pepa Bueno, participa en los Desayunos del Ateneo en conversación con los periodistas Jesús Maraña, Pedro Cuartango y Lola García. En el Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21).

-- 11.00 horas: La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne, de manera telemática, con mujeres rurales afectadas por los incendios en Extremadura.

-- 11.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con el presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones (cobertura oficial). A las 12.30 horas, se reúne, junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con representantes de Airbus para tratar temas relacionados con la flota de aviones anfibios utilizados para la prevención y lucha contra incendios forestales por la emergencia climática, en la sede del Ministerio (Plaza San Juan de la Cruz, 10).

-- 15.00 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reúne con los consejeros del área de Seguridad Social y Migraciones en el exterior, en la sede del Ministerio (Calle de José Abascal, 39).

-- 17.30 horas: En Madrid, 'RTVE' presenta 'Los archivos secretos del NO-DO', nueva serie documental que saca a la luz imágenes nunca vistas. En el cine Doré (C/ Santa Isabel, 3).

SALUD

-- 10.00 horas: En Madrid, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) desarrollará una acción en la madrileña plaza de Callao: protegido en una gran caja fuerte, los fisioterapeutas madrileños llevarán hasta allí el secreto de la eterna juventud, y ofrecerán recomendaciones prácticas, a todas las personas que se acerquen, para lograr un envejecimiento saludable. Plaza de Callao (Plaza Callao, 1).

-- 12.00 horas: En Madrid, 'Jornada Salud, Género y Obesidad', organizada por el Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación, en el marco del Foro Salud y Género, con el apoyo de Lilly (Calle Albacete, 3).

-- 17.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con los presidentes de los cuatro Colegios Médicos de Cataluña, en la sede del Ministerio (P.º del Prado, 18).

CULTURA

-- En Madrid, el Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de Poesía.

-- 11.00 horas: En Madrid, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado en homenaje a Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (C/ Barquillo, 4).