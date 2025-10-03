Alhaurín de la Torre recibirá nueve millones para su plan de revitalización del centro histórico

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Alhaurín de la Torre (Málaga) recibirá nueve millones para su plan de revitalización del centro histórico. El Ayuntamiento de la ciudad del Valle del Guadalhorce ha logrado fondos europeos para financiar el 85% del llamado Plan de Acción Integrado (PAI), que abarca la construcción de un 'parking' subterráneo y peatonalización de la avenida Isaac Peral y la rehabilitación del Mercado Municipal o la Casa de la Juventud, entre otros proyectos

Según explican desde el Consistorio en un comunicado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se asignan a entidades locales ayudas millonarias a través de la llamada Senda Financiera Feder (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE). Entre ellas figura el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para el que se destinan en total 8.961.678 euros, correspondientes al 85% de una inversión que ascenderá a algo más de 10,5 millones.

El Consistorio se presentó en su día a esta convocatoria para financiar su PAI con el objetivo global de "recuperar el corazón histórico del municipio y fortalecer su identidad". El plan abarca en total tres proyectos motores con varias líneas de acción que sumaban un total de 15.595.515 euros a financiar en su mayor parte con estos fondos europeos.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha destacado que Alhaurín de la Torre haya sido uno de los únicamente doce municipios de la provincia que se van a beneficiar de esta senda financiera, por lo que ha agradecido el trabajo realizado por los técnicos que elaboraron este plan, que calificó de "factible, viable a corto tiempo y consensuado",

El regidor presentó en el primer trimestre del año este PAI vinculado con la Agenda Urbana de Alhaurín de la Torre ya aprobada en 2022 (que actúa como EDIL: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), y que en su conjunto busca "revitalizar el centro histórico de Alhaurín de la Torre, fortaleciendo su identidad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y promoviendo un desarrollo sostenible e inclusivo".

Todo ello además "en respuesta a los desafíos identificados en la Agenda Urbana y mitigando los efectos de la dana", que causó importantes daños entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Las once actuaciones previstas (agrupadas en los tres proyectos) se desarrollarán en el centro y zonas afectadas por la dana, con indicadores socioeconómicos inferiores a la media municipal.

El PAI fue aprobado por Decreto de Alcaldía el 25 de febrero y posteriormente se formalizó la solicitud para la asignación de esta senda financiera Feder. Este plan abarca un trabajo de dos años fruto del debate y de la participación de todos los departamentos municipales y, también, de la propia ciudadanía, ya que se trata de actuaciones en la mayoría de los casos solicitadas por los Consejos Sectoriales de Alhaurín de la Torre.