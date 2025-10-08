(AMP) Los 27 apoyan cambios legislativos para destinar al plan de rearme más fondos de programas europeos

BRUSELAS 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este miércoles una serie de cambios legislativos para permitir que fondos de programas europeos se destinen al plan de rearme de la UE, promoviendo inversiones en defensa y seguridad.

Estos cambios permitirán dedicar más fondos para inversiones relacionadas con defensa en programas como el programa de ciencia Horizon, Europa Digital, el Fondo Europeo de la Defensa, la plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa o el programa de Conectividad.

Los Estados miembro han mantenido, en líneas generales, la orientación general de la propuesta de la Comisión para los cinco programas en cuestión.

Sin embargo, la posición del Consejo ha añadido la adaptación de las normas de elegibilidad para las actividades de doble uso y aplicaciones de defensa en el marco de Horizonte Europa a fin de garantizar la coherencia con otros instrumentos de la UE en el sector de la industria de defensa.

Tras la aprobación este miércoles del mandato de los Veintisiete, la presidencia danesa del Consejo iniciará negociaciones con el Parlamento Europeo para llegar a un acuerdo antes de final de año.

De hecho este mismo miércoles, la Eurocámara ha dado luz verde a iniciar dichas negociaciones, con la vista puesta en adoptar pronto este paso para reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea.