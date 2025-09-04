AMP-Albares, "partidario" de expulsar al equipo israelí de La Vuelta para enviar mensaje a Israel como se hizo con Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, presenta la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028, en la Sede Marqués de Salamanca, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El acto consiste en una pre - Alberto Ortega - Europa Press

Rechaza la retirada de la embajadora española o la ruptura de relaciones: "Hay medidas más eficaces"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado "partidario" de la expulsión del equipo Israel Premier Tech de La Vuelta ciclista para enviar un "mensaje" a Israel, al igual que se hizo con Rusia, de que no se puede continuar "como si no pasara nada" con las competiciones deportivas.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, Albares ha dejado claro que la decisión de expulsar al equipo ciclista israelí no le corresponde al Gobierno, sino a la Unión Ciclista Internacional (UCI), y que el Ejecutivo tampoco ha tenido "nada que decir en la participación".

"Lo comprendo y yo sí sería partidario de ello", ha respondido tras ser preguntado si él expulsaría al equipo israelí, cuya presencia en La Vuelta ha provocado protestas propalestinas que el miércoles obligaron a adelantar la meta y que no hubiera un ganador de la etapa en Bilbao.

Albares ha justificado su postura por la necesidad de hacer ver a Israel que la relación no puede seguir con normalidad "como si nada ocurriera".

Así pues, con ello se enviaría un "mensaje" como se hizo con Rusia después de la invasión de Ucrania de que no pueden continuar en las "competiciones deportivas como si nada pasara". "Yo soy partidario de hacer todo lo que esté en nuestra mano para poner fin a esta guerra", ha agregado.

Respecto a las protestas, Albares ha reconocido que no le han sorprendido, como tampoco lo hizo el número de españoles que se han sumado a la flotilla que partió de Barcelona y que pretende llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí sobre la Franja, porque la española es "una sociedad enormemente solidaria y que se pone del lado del civil que está desprotegido" y de los gazatíes que están muriendo "por las bombas y el hambre".

RECHAZA ROMPER RELACIONES CON ISRAEL

Por otra parte, preguntado por los llamamientos al Gobierno a que rompa relaciones con Israel o retire a la embajadora en Tel Aviv, ha dicho que el Gobierno no descarta "ninguna medida" en lo que se refiere a sanciones, pero ha aclarado que la ruptura de relaciones solo se hace en ocasiones excepcionales --España lo hizo solo con Guatemala-- y la retirada del embajador no se ha hecho tampoco en el caso de Rusia.

"No he retirado al embajador en Moscú ni tampoco he expulsado al embajador ruso de Madrid porque sé que al final, para alcanzar una paz, Rusia tendrá que sentarse a la mesa", ha esgrimido, incidiendo en que dado que España apuesta por la solución de dos estados, eso incluye a Israel.

Así pues, ha añadido, "hay medidas en estos momentos mucho más eficaces". En cuanto a adoptar sanciones contra personas, ha recordado que España ya ha sancionado a "colonos violentos" y "vamos a seguir incrementando esa lista a todo aquel que quiera malograr la solución de dos estados", si bien no se ha pronunciado sobre las peticiones de Sumar de que se declare persona non grata al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y varios de sus ministros.

Asimismo, ha anunciado que el Gobierno se dispone a realizar una nueva contribución de 1,1 millones de euros al Tribunal Penal Internacional (TPI) para que pueda investigar los "crímenes que se están cometiendo" y tres millones de euros a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.