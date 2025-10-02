(AMP) Bravo (PP) valora la creación de empleo, pero dice que España registra el peor dato de paro en UE

Alberto Nadal afirma que los datos "no ocultan las debilidades crónicas" del mercado laboral, como la estacionalidad "extrema"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, considera que es una "buena noticia" la creación de puestos de trabajo, tras los datos de afiliación publicados este jueves, pero ha alertado de que España sigue registrando "el peor dato de paro Unión Europea".

"Si se crea un puesto de trabajo es una buena noticia, pero hay más de 1,5 millones de contratos para crear 31.000 empleos, de cada 100 contratos, sólo 17 son indefinidos a tiempo completo, el desempleo juvenil sube en 16.000 y seguimos teniendo el peor dato de paro UE", ha advertido Bravo en un mensaje publicado en la red social X.

Los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntan a que España ganó una media de 31.462 cotizantes en septiembre respecto al mes anterior (+0,15%), su mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie en 2002. Sólo fueron mejores los meses de septiembre de 2020 y 2021, en el periodo de pandemia.

Tras el aumento de ocupados de septiembre, impulsado especialmente por la educación con el comienzo del curso escolar, el número de afiliados medios se situó en 21.697.665 cotizantes.

Por su parte, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 4.846 personas en septiembre en relación con el mes anterior (-0,2%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en la construcción y los servicios, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

NADAL: DEBILIDADES CRÓNICAS

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha indicado, también en X, que los datos de septiembre "no ocultan las debilidades crónicas" del mercado laboral, como son la estacionalidad "extrema", la precariedad, el empleo real "inflado" por los fijos discontinuos inactivos, el paro juvenil y el "alto absentismo".

Asimismo, ha resaltado que la productividad está "estancada" y ha alertado de que la AIReF ha advertido de que las subidas "unilaterales" del SMI han evitado crear 150.000 empleos, al tiempo que ha criticado la "temporalidad disfrazada" y los subsidios "crecientes". "Urgen reformas para reducir rotación, incentivar la ocupación, apoyar a los jóvenes y reducir absentismo", ha subrayado.