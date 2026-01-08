UE.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 8 de enero

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

1.-09.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la Conferencia de Embajadores y Embajadoras, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (asisten el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ) (cobertura abierta / señal en directo) (Plaza del Marqués de Salamanca). A las 13.00 horas, se reúne con representantes de Cáritas España y de la Fundación Foessa; y a las 16.00 horas, con el CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, en el Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n).

2.-09.30 horas: El pte.Salvador Illa abre la I Jornades de Direccions dels Serveis Territorials.

3.-09.30 horas: En Granada, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, supervisa las obras del nuevo Centro de Salud Barriada de la Juventud. En calle Bérchules (esquina con calle Profesor Luis Bueno Crespo).

4.-10.00 horas: En Madrid, firma del acuerdo entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.

5.-10.30 horas: en Villanueva de Alcardete, el presidente regional, Emiliano García-Page, inaugura la nueva estación depuradora de aguas residuales.

6.-11.00 horas: En Sevilla, el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ofrece una rueda de prensa. En su sede nacional (calle Bécquer 25).

7.-11.30 horas: En Málaga, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, atienden a los medios antes de iniciar la visita a las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga, junto al obispo de Málaga, Monseñor José Antonio Satué. En Torre Sur de la Catedral de Málaga (calle Molina Lario). Posteriormente, 12,45 horas, las consejeras visitan la exposición 'Picasso. Memoria y Deseo' (SÓLO GRÁFICOS). En el Museo Picasso (Palacio de Buenavista. Calle San Agustín, 8).

8.-11.30 horas: En Málaga, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo y la coordinadora nacional del PP y eurodiputada Carmen Crespo intervienen en un acto para presentar la XVIII Unión Interparlamentaria del PP bajo el lema 'Nuestra prioridad, el acceso a una vivienda'. A continuación, a las 12,00 horas, la coordinadora de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del PP andaluz, Rocío Díaz, modera una mesa redonda en la que participan el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido; la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Marifrán Carazo; el presidente de la Federación de Promotores y Constructores de Andalucía (Fadeco), Ignacio Peinado; y el presidente de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo de Andalucía (AVS Andalucía), José María López Cerezo. En la sede provincial del partido (avenida de Andalucía, 26).

9.-12.00 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y del de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, participa en la inauguración del Museo Diocesano. Asiste también: el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices; el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás. Monasterio de San Martiño Pinario (entrada por la Praza da Inmaculada).

10.-12.00 horas: En Zaragoza, declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

11.-12.30 horas: Imágenes de gasolinera GALP en Madrid

12.-12.30 horas: Imágenes de la baliza V16.

13.-12.30 horas: En El Ejido (Almería), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios, ante de visitar la explotación de uno de los agricultores afectados por la DANA de finales de 2024 y beneficiario de las ayudas concedidas por la Junta para compensar las pérdidas sufridas.

14.-14.00 horas: En Bilbao, declaraciones a Europa Press TV de Enric Soler, víctima de los jesuítas de la calle Casp de Barcelona.

15.-14.00 horas: En Zaragoza, el cineasta Víctor Izquierdo presenta el cortometraje "En tramite", rodado en el palacio de La Aljafería.

16.-15.00 horas: En Valencia, declaraciones del conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.

17.-15.00 horas: En Sevilla, declaraciones del Jefe Superior de Policía en Andalucía Occidental, Andrés Garrido.

18.-15.30 horas: En Barcelona, declaraciones a Europa Press de una víctima de abusos sexuales.

19.-16.30 horas: En Madrid, Madrid On Ice alarga su estancia en el Estadio Metropolitano con motivo del derbi de la Supercopa de España.

20.-19.00 horas: En Madrid, la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, y la secretaria política y eurodiputada de la formación, Irene Montero, ofrecen declaraciones a los medios a su llegada a la concentración 'Por genocida, fuera Israel del baloncesto' convocada con motivo de la celebración del partido entre el Real Madrid y el equipo israelí Maccabi Tel Aviv. Estadio Movistar Arena (Plaza Salvador Dalí).

