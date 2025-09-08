António Costa recibirá de manos del Rey el Premio Nueva Economía Fórum por su compromiso con los valores de la UE

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, recibirá de manos del Rey el próximo 29 de septiembre el premio Fórum Europa otorgado por Nueva Economía Fórum, como "expresión del reconocimiento de la sociedad española a su carrera política, su amistad hacia España y su firme compromiso con los valores fundacionales de la Unión Europea (UE)".

Se trata de una edición especial de este galardón que acogerá el Teatro Real de Madrid con motivo del 25 aniversario de Nueva Economía Fórum y en el marco de dos hitos europeos fundamentales: el 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea y el 75 aniversario de la Declaración Schuman.

En un comunicado, Nueva Economía Fórum ha destacado entre los méritos del presidente António Costa su "liderazgo inclusivo", que contribuye a reforzar la cohesión entre los Estados miembros, promoviendo el diálogo y la unidad ante retos comunes como la recuperación post pandémica o la respuesta europea a la agresión contra Ucrania.

Desde 2003, los premios otorgados por Nueva Economía Fórum han sido recibidos por el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon o el que fuera Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, así como mandatarios internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva, Angela Merkel o Michelle Bachelet.