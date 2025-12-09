Clavijo admite que "no" le gusta la política migratoria que proyecta Europa

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fernando Clavi - Kike Rincón - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este martes que "no" le gusta la política migratoria que proyecta la Unión Europa (UE) porque "es lo de siempre", la de la Europa "de los ricos pagando" a la de los "pobres para que metan lo que no quieren y sus problemas debajo de las alfombras y que no les molesten a ellos".

De esta forma, respondía Clavijo, durante la sesión de control parlamentaria, al diputado de VOX Nicasio Galván, quien preguntaba sobre las acciones que se están llevando a cabo para evitar el denominado "MENAS-Erasmus, que pretende que Canarias tutele a un menor extranjero abandonado deliberadamente por sus padres en territorio español".

Así Clavijo ha defendido que los menores son "los más vulnerables entre los vulnerables" y para ellos "hay tratados internacionales, está el derecho del menor, está el bien-interés superior del menor", por lo que apuntó que si se cree en una sociedad "civilizada y razonable", lo que hay que hacer es "atenderlo".

En relación con ello, el presidente canario reprochó a Galván el modelo que defiende VOX en migración que, dijo, es el de que los menores "se queden en Canarias" y para "evitar el efecto llamada" convierten al archipiélago "en la cárcel del sur de Europa", o se preguntó si lo que pretende su formación es "meterlos en un vuelo charter, lanzarlos no se sabe dónde y abandonarlos allí".

Clavijo agregó que si esa es la política migratoria de VOX, "no lo es" del Gobierno de Canarias "ni de la mayoría" de los ciudadanos del archipiélago, para añadir que la "realidad es que hay unas leyes" que se tienen que cumplir y a los menores se les tienen que atender, apuntillando que para lo que ha luchado el Ejecutivo canario "es precisamente para que se pueda atender con dignidad".

"La carga de atender y poder atenderlos adecuadamente se distribuye de manera homogénea, con criterios científicos y académicos, por todo el territorio español. Ya he dicho aquí que Europa no tiene política migratoria y, desde luego, la que viene no nos gusta, no nos gusta porque es lo de siempre, la Europa de los ricos pagando a la Europa de los pobres para que metan lo que no quieren y sus problemas debajo de las alfombras y que no les molesten a ellos. Y a eso Canarias no va a jugar", apostilló.

Por su parte, el diputado de VOX Nicasio Galván subrayó que el modelo migratorio de su formación se centra en que "todo inmigrante que entre de manera ilegal" al país, tiene que ser "inmediatamente deportado, inmediatamente. Y los niños con quien tienen que estar es con sus padres".

En cuanto a la pregunta que hacía a Clavijo sobre los "MENAS-Erasmus", que le reprochó no haberle contestado, indicó que consiste en que los padres "viajan con sus hijos, con un visado turista, y los abandonan directamente en las puertas de los centros de menores".

Añade que hay 70 expedientes en España sobre ello y apuntó que en Tenerife se produjo uno hace unos días, mientras que en Gran Canaria "parece que ha trascendido que los padres van a visitar a los menores a esos centros y que luego se vuelven a sus países y dejan a los niños en los centros".