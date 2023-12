Díaz dice que paro juvenil es "un grave problema" de la UE y destaca que en España ha bajado a la mitad

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que el paro juvenil es un "grave problema" de la Unión Europea, con tasas "inaceptables" que alcanzan el 26% en Suecia, el 22,1% en Italia y el 27,9% en España.

No obstante, Díaz ha subrayado que esta tasa es ahora en España la mitad de la que había cuando gobernaba el PP, que se han creado 410.000 puestos trabajo para menores de 30 años con Pedro Sánchez en el Gobierno y que la tasa de temporalidad juvenil se ha reducido en este periodo en 20 puntos.

La vicepresidenta segunda respondía así a las críticas por los "malos datos" de desempleo juvenil lanzadas por la diputada del PP Noelia Núñez durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

En este sentido, Díaz ha contrapuesto los datos del Gobierno de coalición con los existentes en la etapa del PP: una tasa de paro juvenil del 56% y "destrucción" de 500.000 empleos ocupados por jóvenes.

"Esos jóvenes a los que insultaban ustedes diciendo que eran aventureros no han conocido en España otra cosa que la precariedad o el paro. Era lo que decía la ministra Fátima Báñez, que elijan precariedad o paro. Han sido condenados 40 años a esto. Han sufrido políticas 'nini', esas que no daban ni alternativas ni soluciones. Y hoy le decimos desde el Gobierno de España que vamos a trabajar por la juventud teniendo en cuenta que no hay un país sin sus jóvenes y no hay juventud sin futuro", ha subrayado Díaz.

EL PP PIDE QUE "ASUMA SU RESPONSABILIDAD" EN LOS "MALOS DATOS"

Por su parte, la diputada del PP ha recordado a Díaz que lleva ya cinco años en el Gobierno y que "es hora" de que "asuma de una vez" su responsabilidad por los "malos datos" de paro juvenil.

"Yo entiendo que tiene usted una situación un poco complicada, que la situación de los fijos-discontinuos se ha trasladado hasta su propio grupo parlamentario. Tenía 31 diputados fijos y ahora son cinco los diputados que ponen en peligro su continuidad", ha ironizado Núñez.

La diputada 'popular' ha denunciado que cuatro de cada diez jóvenes en Europa que están en paro son españoles y que las políticas del Gobierno de Sánchez "sólo ofrecen más precariedad y más desconfianza" entre los jóvenes.

"¿Cómo va a confiar un joven en el Gobierno de España si está viendo que a ustedes lo único que les preocupa es continuar en el poder?. ¿Cómo va a confiar un joven de Murcia, un joven de Andalucía, un joven de Fuenlabrada en el Gobierno de España si su futuro se está decidiendo en reuniones secretas fuera de nuestras fronteras?", ha criticado Núñez.

