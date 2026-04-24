UE.- España acuerda con la OEA un mecanismo de diálogo político regular para abordar temas de interés mutuo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, firman un acuerdo para un mecanismo de diálogo - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha firmado con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, un mecanismo de diálogo político que permitirá abordar temas de interés mutuo para España y este organismo.

Ambos se han reunido este viernes en Madrid para abordar los programas de trabajo conjunto, así como los principales asuntos en la región, según ha informado Exteriores en un comunicado.

El acuerdo suscrito establecerá un mecanismo de diálogo político regular entre España y la OEA y permitirá dar seguimiento a las distintas áreas de colaboración entre ambos, así como establecer un canal permanente de diálogo sobre los temas de interés a nivel regional y global, ha explicado el Ministerio.

Por otra parte, Albares ha destacado la especial atención dedicada en estos últimos años al apoyo a la Misión de Asistencia al Proceso de Paz en Colombia, en la que España, trasladando que España aumentará su esfuerzo financiero, igual que a la presencia en procesos electorales a través de misiones de observación.

En materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado en la región, el ministro ha incidido en la necesidad de orientar una acción conjunta que se base en valores y principios compartidos.

El encuentro también ha permitido analizar el trabajo desarrollado estos últimos años en materia de ciberseguridad y en los ámbitos en los que se va a reforzar la coordinación, como el fortalecimiento de las instituciones democráticas o la igualdad de género.

Por último, el ministro ha remarcado el interés de España en seguir contribuyendo a la actividad de la OEA y seguir siendo uno de sus principales donantes externos.