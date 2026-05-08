UE.- España envía 7 millones de ayuda humanitaria a Palestina, Líbano, Mali y Níger

Archivo - Operativo de ayuda humanitaria en la región de Mopti , Mali. - MIGUEL LIZANA /AECID - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha movilizado un paquete inicial 7.050.000 euros en ayuda humanitaria que irán a Palestina, Líbano, Mali y Níger, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y enmarcados en los diez millones aprobados por el Consejo de Ministros en abril.

Concretamente se establecen, mediante el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 500.000 euros a Palestina; 700.000 euros a Líbano; 2.800.000 euros para Mali y 3.050.000 destinados a la crisis alimentaria en la región de Tillabéri, en Níger.

"Esta contribución tiene como objetivo atender las necesidades urgentes de seguridad alimentaria", ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares en una nota del Ministerio.

Albares ha recalcado también que el apoyo se da en "un momento de crecientes necesidades humanitarias, derivadas de crisis prolongadas y la escalada de la situación en Oriente Medio, que agrava aún más la inseguridad alimentaria en contextos ya de por sí frágiles".

Además, la ayuda responde a los contextos "vulnerables" en Líbano y los países del Sahel central, ya que "existe un riesgo significativo de que la próxima temporada de siembra se vea gravemente afectada debido a las disrupciones en el tráfico marítimo internacional", que "dificulta la circulación de bienes esenciales para la agricultura" y también así como la "provisión de asistencia humanitaria".

Según el Ministerio, las contribuciones españolas, gestionadas a través del PMA, "permitirán reforzar la respuesta humanitaria en contextos especialmente afectados por la inseguridad alimentaria, contribuyendo a mitigar el impacto de la crisis, salvar vidas y garantizar el acceso a alimentos y medios de subsistencia para las poblaciones más vulnerables".

De esta manera, el Gobierno de España ha dicho que reafirma su "compromiso" con la acción humanitaria internacional y el multilateralismo, y con la atención a las crisis alimentarias que afectan a millones de personas en distintas regiones del mundo.