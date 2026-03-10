El Gobierno se aleja del plan de Macron en el estrecho de Ormuz y solo participará en operaciones de paz

(I-D) El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este martes que no hay "ningún planteamiento oficial" del plan que puso sobre la mesa el presidente de Francia Emmanuel Macron para enviar un portaviones en misión defensiva al estrecho de Ormuz y ha asegurado que España solo participa en operaciones "que puedan garantizar la paz" y la seguridad en la Unión Europea.

Además, ha admitido que no cuenta con información de Estados Unidos o Israel sobre el punto en que se encuentra la guerra y si está cerca su final, como sugirió en la víspera el mandatario estadounidense, Donald Trump. No obstante considera que la guerra se mantiene "de forma preocupante" porque los bombardeos han continuado "con una intensidad fuerte" en las últimas horas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares ha marcado distancia con el plan expuesto por Macron en la víspera para enviar a su portaviones Charles de Gaulle al Estrecho de Ormuz para garantizar el tráfico de petróleo y gas interrumpido por Irán.

El portaviones francés fue enviado recientemente a Chipre, después de que este país socio de la Unión Europea solicitase ayuda tras recibir el impacto de un dron iraní, dirigido a una base militar de Reino Unido situado en esta isla del Mediterráneo. España también envió su mejor fragata a Chipre, la 'Cristóbal Colón', pero el Gobierno no tiene intención de trasladarla al Estrecho de Ormuz, al menos por el momento.

A este respecto, Albares ha dicho que "no hay ninguna concreción ni ningún planteamiento oficial" sobre la idea planteada por Macron, aunque ha recalcado que España no va a participar "en ningún tipo de acción que suponga un apoyo a la guerra" que se está llevando a cabo en Irán y en Oriente Próximo.

"El Gobierno de España solo participa en operaciones que puedan garantizar la paz y que garanticen la seguridad de la Unión Europea y esos son los parámetros en los que estamos", ha añadido.

En la misma línea, fuentes gubernamentales añaden que en este momento solo hay una hipótesis y cuando exista una misión para garantizar el tráfico en el Estrecho de Ormuz el Ejecutivo lo estudiará. No obstante, no descartan que España pueda participar, siempre y cuando se trate de una operación de carácter defensivo.

LA GUERRA CONTINÚA

Respecto al hipotético final de la guerra, Albares ha señalado que no cuenta con información al respecto y solamente Washington y Tel Aviv pueden dar una respuesta. En ese sentido ha recalcado que se trata de una acción "unilateral" en la que no se informó ni se consultó a los aliados.

En todo caso, según el ministro ha quedado constatado que la pasada noche y a lo largo de este martes los bombardeos de Estados Unidos e Israel han seguido "con la misma o mayor intensidad" y el lanzamiento de misiles y drones desde Irán hacia Oriente Medio "también se mantienen con una intensidad fuerte".

Por lo tanto, ateniéndose a los hechos, considera que la guerra se mantiene "de manera muy preocupante", a pesar de que en la víspera Trump dijo que la guerra estaba "casi terminada".

RETIRADA DE LAS BASES ESPAÑOLAS

Por otro lado, Albares ha asegurado que no se han producido contactos con la administración estadounidense sobre una hipotética retirada de Estados Unidos de las bases militares de Rota y Morón, después de que España negase su uso para atacar Irán.

Albares ha sido interrogado sobre las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham que dijo estar animando a Trump a retirar las bases de España ante la negativa del Gobierno para que su socio haga uso de ellas.

El ministro ha restado importancia a estas palabras, que considera "un comentario entre tantos" y se ha limitado a señalar que no ha habido contacto entre gobiernos al respecto.