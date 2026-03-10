El Gobierno evacúa a 6.000 españoles hasta el día de hoy por la guerra en Irán

(I-D) El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado que el número de evacuados de Oriente Próximo como consecuencia de la guerra en Irán alcanzará este martes los 6.000 repatriados, a la vez que ha confirmado que "siguen abiertas" todas las operaciones de evacuación de compatriotas "por todas las vías posibles".

El ministro ha informado que al inicio del conflicto había 31.000 españoles en la región, de los cuales, hasta la cifra de ayer, habían llegado a España 5.685. Además, Albares ha indicado que durante el día de hoy llegarán unos 300 más desde Qatar y la cifra alcanzará 6.000 españoles evacuados.

"Nuestro objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee y desde luego no vamos a dejar a ningún español atrás", ha señalado el jefe de la diplomacia española en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha detallado "que siguen abiertas todas las operaciones de evacuación de compatriotas por todas las vías posibles", excepto la de Irán, que "concluyó con éxito el pasado sábado".

Albares ya confirmó que el embajador español en Irán y el personal esencial que seguía en Teherán abandonó y cruzó la frontera con Azerbaiyán, donde "se encuentran a salvo", y el resto de embajadas de la región mantienen su operatividad. Según ha concretado el ministro, la Embajada ha sido evacuada "definitivamente", si bien ha confirmado que en esta país quedan todavía "muy pocos" españoles que, voluntariamente, han decidido continuar allí.

El ministro ha asegurado que "es imposible tener una previsión" sobre cuándo finalizarán las evacuaciones "porque la escalada bélica va en aumento". "Mientras haya un español que quiera ser evacuado por causas de esta guerra, desde luego el Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración también con Defensa, que pone los medios aéreos, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para repatriar a todo español que lo necesite", ha concluido.

OPERACIONES DE EVACUACIÓN

Albares ha explicado que han sido nueve operaciones de evacuación las que se han llevado a cabo por vía terrestre: de Teherán a Bakú, de Jerusalén a Amán, de Tel Aviv a El Cairo, de Bahréin a Riad y de Kuwait a Riad. También ha habido otras tres operaciones de evacuación aérea con aviones del Ejército español desde Mascate, capital de Omán, y el último llegó esta pasada madrugada a la base de Torrejón de Ardoz.

El ministro ha detallado que se están realizando múltiples gestiones con todas las compañías aéreas que vuelan con destino u origen a la región "para recolocar a los pasajeros españoles en todos los vuelos comerciales", especialmente desde Qatar y Emiratos. En este sentido, Albares ha informado también de que se han utilizado vuelos de la Unión Europea para repatriar a compatriotas y para que ciudadanos de otros países también regresen en vuelos españoles.

REFUERZO DIPLOMÁTICO

El ministro ha anunciado además que se ha reforzado al personal diplomático en Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Bahréin "para garantizar que todos los españoles que lo deseen puedan regresar sanos y salvos a España".

En este contexto, Albares ha avanzado que Exteriores trabaja en el envío de un refuerzo diplomático al consulado honorario en Sri Lanka para apoyar en las labores de asistencia consulares en ese país a "los españoles que tenían que hacer escala" en Oriente Próximo "y no están pudiendo hacerlo".

Por último, el ministro ha señalado que desde el pasado 28 de febrero, día en el que se inició la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, la sala de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores ha atendido más de 6.000 llamadas, a los que se añaden todas las que se están recibiendo en las embajadas y consulados de España.