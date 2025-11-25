UE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes

MADRID 25 Nov. (EPDATA) -

SOCIEDAD

-- Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, gráficos

https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...

-- Los embalses están al 53,8% con 30.148 hm3, 8,6 puntos por encima de la media de la última década

Mapa: https://fotos.europapress.es/infografias/f7125188

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

ECONOMÍA

-- España es el país de la UE que menos ha visto incrementada la renta disponible de sus familias desde 2004

Gráfico: https://www.epdata.es/variacion-renta-real-per-capita-hogare...

Mapa: https://fotos.europapress.es/infografias/f7125173

-- La inflación industrial escala hasta el 0,7% en octubre por el encarecimiento de la energía

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-industriales-ipri...

-- La producción del sector servicios sube un 5,2% en septiembre y encadena 15 meses de alzas

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-...

-- La Seguridad Social destina 27.120 millones a la nómina de las pensiones y la extra de noviembre

https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espa...

-- Alemania confirma la parálisis de su economía en el tercer trimestre

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

