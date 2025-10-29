UE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles

MADRID 29 Oct. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 29 de octubre:

ECONOMÍA

-- El PIB crece un 0,6% en el tercer trimestre, dos décimas menos, y modera su avance interanual al 2,8%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-naci...

-- AIReF mejora previsiones económicas, pero avisa de que España incumplirá sus compromisos fiscales con la UE

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...

-- Los asientos aéreos internacionales hacia España superan los nueve millones en noviembre, un 5,3% más

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/trafico-aereo-aena-graficos/531

-- Santander obtiene un beneficio récord de 10.337 millones de euros hasta septiembre, un 11% más

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-santander-benef...

-- Naturgy gana 1.668 millones a septiembre, un 5,6% más, y enfila un beneficio récord para 2025

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-naturgy-beneficios-in...

-- Endesa dispara un 22% sus ganancias a septiembre y apunta a ganancias de unos 2.000 millones en 2025

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-endesa-beneficios-ing...

-- Aena registró un beneficio de 1.579 millones hasta septiembre, un 8,9% más

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-aena-beneficios-ingre...

-- Redeia gana 390 millones a septiembre, un 4,6% menos

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-red-electrica-benefic...

-- Los precios de exportaciones industriales bajan un 0,2% en septiembre y los de importaciones caen un 1,7%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...

-- El comercio minorista dispara el avance de sus ventas al 6,2% en septiembre y suma 15 meses de alzas

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743

