Nazareth Castellanos reivindica la contribución de las mujeres en la construcción del proyecto europeo

Celebración de las actividades previas al Día de Europa en Tarancón. - JCCM

CUENCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha destacado la importancia que tiene la Unión Europea como refuerzo en el blindaje de derechos, especialmente el de la igualdad, arropado por la Directiva 2024/1385, la primera legislación integral para combatir la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas en cualquier entorno, incluido el ciberacoso.

"Pertenecer a la Unión Europea supone muchas ventajas, no solo en cuanto a movilidad, oportunidad de formación para nuestros jóvenes, fondos para mejorar nuestros pueblos, nuestros servicios o la agricultura; también en cuanto a que sus directivas contribuyen a blindar derechos tan importantes como el de la igualdad", ha reivindicado Castellanos desde Tarancón.

La localidad conquense, informa el Gobierno regional, ha sido la última parada en el desarrollo del programa de actividades para conmemorar el Día de Europa, antes del acto institucional que se celebrará en Barrax (Albacete), el próximo 8 de mayo.

Desde allí, la directora general de Asuntos Europeos ha defendido que en materia de violencia, Castilla-La Mancha "fue pionera, con la Ley regional para una sociedad libre de violencia de género de 2018".

"Sabemos la importancia que tiene dar atención a las mujeres que la sufren y a sus hijos e hijas. Por eso, la directiva europea viene a respaldar este trabajo y facilitar que todos los estados miembros trabajemos en la misma dirección", ha dicho Rodrigo.

No obstante, ha recordado que "queda mucho por hacer", empezando por las instituciones europeas, donde todavía el número de mujeres con representación es inferior al de los hombres.

"Nombres como Simone Veil, que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo; o la actual presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen; así como las españolas Teresa Ribera, vicepresidenta de esta comisión y la eurodiputada Cristina Maestre, contribuyen a la historia común que construimos en Europa. Una huella que también queremos trasladar en las actividades que estamos desarrollando con motivo del Día de Europa, a través de una charla coloquio", ha dicho en alusión a la actividad que también se ha llevado hasta Tarancón.