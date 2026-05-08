La UE y la OMS, los organismos internacionales mejor valorados por los españoles, con el FMI a la cola, según el CIS

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) son los organismos internacionales mejor valorados por los españoles, que también aprueban a Naciones Unidas (ONU) y la OTAN, mientras que el Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI) figuran relegados en la cola, según el Estudio sobre la Situación Internacional publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La encuesta se basa en 6.000 entrevistas realizadas a finales de abril, en pleno conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, que ha provocado críticas de varios países europeos y desavenencias en la comunidad internacional y en el seno de la Alianza Atlántica.

La primera plaza es para la UE, a la que los encuestados otorgan una nota media de 6,44 puntos sobre 10, seguida de la OMS, que ahora ha vuelto a la actualidad con la crisis del Hentavirus y que obtiene un 6,32.

También aprueban, pero con un suficiente, la ONU, con un 5,66; el Banco Central Europeo (BCE), con un 5,42; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un 5,33; la Corte Penal Internacional (CPI), con un 5,28; y la OTAN, con un 5,27.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) queda ligeramente por encima del cinco, con una nota media de 5,15, y en cambio, los ciudadanos suspenden al Fondo Monetario Internacional, con una media de confianza de 4,92 puntos y al Banco Mundial, que obtiene un 4,84.

LOS VOTANTES DE VOX SUSPENDEN A LA ONU Y LOS DE SUMAR, A LA OTAN

Al cruzar el cuestionario de la encuesta con el recuerdo de voto de los entrevistados en las últimas generales se e que la Unión Europea supera el aprobado entre los electores de los principales partidos, con notas medias que van del 6,96 y 6,82 de PSOE y PP, respectivamente, al 5,37 de los de Vox.

Asimismo, se aprecia que los votantes del PSOE ponen mejor nota a la ONU (6,15 puntos) que los de PP (5,97) y de Vox (4,63), mientras que la OTAN recibe mejor puntuación entre los electores del PP (6,60 puntos), que entre los de PSOE 5,21) o Sumar (3,57). Y quienes apoyaron a Santiago Abascal en 2023 son los únicos que suspenden a la Organización Mundial de Salud (OMS), con una nota de 4,68 puntos.

En cuanto al grado de influencia de estos organismos internacionales, los españoles sitúan en primer lugar al Banco Mundial, con una media de 6,51, seguido de la OMS, con un 6,48; el FMI, con un 6,46; la OTAN, con un 6,41; la UE, con un 6,28; y el Banco Central Europeo, con un 6,25.

También superan el aprobado en influencia internacional Naciones Unidas, con un 6,06; la Organización Mundial del Comercio, con un 5,82; la OCDE, con un 5,69; y la Corte Penal Internacional, con un 5,44.