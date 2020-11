UE.- PNV cree que los fondos europeos se retrasarán "quizás hasta primavera" debido al "veto" de Hungría y Polonia

Bilbao dice que tildar de "marketing" el proceso de creación de la vacuna contra el covid-19 "es una crítica estéril"

La europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, ha afirmado este martes que puede que la llegada de los fondos comunitarios se retrase "quizás hasta primavera" del próximo año, debido al "obstáculo" que supone el veto de Hungría y Polonia al próximo presupuesto de la Unión Europea para 2021-2027 y, en consecuencia, al Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Bilbao ha señalado que el bloqueo de ambos países, argumentado en su postura contraria a que los fondos comunitarios se supediten y condicionen al cumplimiento del Estado de derecho, "era de esperar".

En todo caso, ha considerado que "se creará algún instrumento" para poder hacer frente al veto planteado por Hungría y Polonia y poder aprobar los presupuestos europeos para 2021-2027, ya que, según ha dicho, ve "con mucha confianza al Parlamento, a la Comisión y al resto de países del Consejo".

"Quizás haya un retraso (en la llegada de los fondos comunitarios), si estos obstáculos no se solucionan rápidamente. El objetivo es que esos recursos estén disponibles desde el primer día del próximo año, pero puede haber un retraso de unos tres o cuatro meses para vencer esos obstáculos, quizás hasta primavera. Esperemos que no, y esta semana va a ser clave", ha explicado.

Asimismo, la europarlamentaria del PNV ha asegurado que la situación originada por la pandemia del covid-19 es "grave", pero que ha hecho que las instituciones europeas "hayan reforzado el proyecto europeo y Europa se ha hecho más federal".

"Hasta ahora, todos los estados decían que eran soberanos para resolver sus asuntos sanitarios, pero el covid-19 nos ha demostrado que tenemos muchas carencias y ahora estamos hablando en todos los proyectos que debemos conseguir una sanidad a nivel europeo", ha señalado.

VACUNAS

Además, Izaskun Bilbao ha afirmado que, durante la primera ola de la pandemia, los estados europeos se dieron cuenta de que "no tenían empresas ni material suficiente" para hacer frente al coronavirus y proteger a sus profesionales sanitarios, pero que, desde entonces, "se han dado grandes avances, y que, por ejemplo, "desde las instituciones europeas se ha puesto mucho dinero para avanzar en la investigación de la vacuna".

En este sentido, ha sostenido que algunos pueden ver el proceso de creación de la vacuna contra el covid-19 "como marketing", aunque ha asegurado que esa "es una crítica estéril", ya que, en su opinión, "el objetivo de las instituciones europeas es avanzar y que, cuando haya vacuna y tengamos toda la seguridad, dar esa vacuna a todo el mundo cuanto antes, porque la salud es el primer objetivo".

"No es marketing, sino avanzar para que, cuando se necesite, tengamos la solución. Es cierto que hay empresas realizando esas investigaciones, y es bueno que sean muchas y tener más de una vacuna. El primer objetivo de todas las instituciones europeas es la salud, y que no suceda lo de la primera ola, es decir, que no haya material para cuidar y proteger a las personas", ha asegurado.