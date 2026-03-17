Publicado 17/03/2026 00:26

UE.- Principales titulares de los periódicos para el martes 17 de marzo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Museo del Prado, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ejecutivo ha puesto este año el foco en la violencia qu
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Museo del Prado, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ejecutivo ha puesto este año el foco en la violencia qu - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Rey admite los "abusos" de la Conquista en un gesto a México"

-- "La UE da un portazo a Trump: "Esta no es la guerra de Europa""

EL MUNDO

-- "Vox admite errores internos y los críticos se agitan contra Abascal"

-- "Maduro perdonó a Plus Ultra intereses millonarios tras mediar el pagador de Zapatero"

ABC

-- "El PSOE admite el error de dirigir las campañas desde Moncloa"

-- "Feijóo exige resolver ya los pactos y Vox asegura que estarán en los gobiernos"

LA RAZÓN

-- "El PP se abre a Vox: "Si exigen sillones, no será un problema""

-- "Europa ignora las amenazas de Trump: "No es nuestra guerra""

LA VANGUARDIA

-- "Los aliados desoyen la petición deTrump de enviar buques a Ormuz"

-- "Abascal dice que Vox entrará en los gobiernos ante la presión del PP"

EL PERIÓDICO

-- "El PP devuelve la negociación con Vox a las autonomías"

-- "Trump se queda solo en su presión a la OTAN para que proteja el paso de Ormuz"

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