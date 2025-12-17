UE.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 17 de diciembre

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La UE cede a las presiones y alarga la vida del coche de combustión"

-- "Feijóo da por hecho que necesitará a Vox en Extremadura"

EL MUNDO

-- "La trama de la Sepi disparó por 10 sus ingresos con cero empleados"

-- "Vox a Revuelta: "No juegues sucio. Si te vas de aquí con 40.000 euros más 2 años de paro..."

ABC

-- "María Guardiola: "Abascal ha pedido mi cabeza. Vox extá en la polarización""

-- "Correos extendió la contratación a dedo con la llegada de Leire y el exjefe de gabinete de Sánchez"

LA RAZÓN

-- "María Guardiola: "En los pactos no pongo cordones sanitarios a nadie""

-- ""Crisis" en el Gobierno: Sumar apuesta por escenificar una rabieta sin consecuencias"

LA VANGUARDIA

-- "Bruselas alarga la vida del coche de combustión más allá del 2035"

-- "Montmeló acogerá el Gran Premio de Fórmula 1 en años alternos"