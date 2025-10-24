UE.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 25 de octubre

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La hora secreta de Mazón"

-- "Negligencia en los cribados: los avisos automáticos no funcionaron"

EL MUNDO

-- "Junts "cambia el rumbo" ante el miedo a una fuga de cargos"

-- "Ester Muñoz: "Vox intenta destruir al PP y no está preparado para gobernar"

ABC

-- "Doña Leonor reclama "salir de la trinchera para construir confianza""

-- "Un fallo de Defensa desvela los planos de un nuevo centro para la Inteligencia militar"

LA RAZÓN

-- "La Princesa Leonor pide "salir de las trincheras" y "sacudirnos el miedo""

-- "La demora del Constitucional en blindar la amnistía harta a Puigdemont"

LA VANGUARDIA

-- "Alemania abre la puerta a la oficialidad del catalán en la UE"

-- "El Gobierno propone que las autonomías reciban el IRPF y el IVA en tiempo real"

EL PERIÓDICO

-- "6 de cada 10 constructoras tienen problemas para encontrar personal"

-- "Drones contra los expoliadores de arqueología"