UE.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 25 de octubre

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La hora secreta de Mazón"
-- "Negligencia en los cribados: los avisos automáticos no funcionaron"
EL MUNDO
-- "Junts "cambia el rumbo" ante el miedo a una fuga de cargos"
-- "Ester Muñoz: "Vox intenta destruir al PP y no está preparado para gobernar"
ABC
-- "Doña Leonor reclama "salir de la trinchera para construir confianza""
-- "Un fallo de Defensa desvela los planos de un nuevo centro para la Inteligencia militar"
LA RAZÓN
-- "La Princesa Leonor pide "salir de las trincheras" y "sacudirnos el miedo""
-- "La demora del Constitucional en blindar la amnistía harta a Puigdemont"
LA VANGUARDIA
-- "Alemania abre la puerta a la oficialidad del catalán en la UE"
-- "El Gobierno propone que las autonomías reciban el IRPF y el IVA en tiempo real"
EL PERIÓDICO
-- "6 de cada 10 constructoras tienen problemas para encontrar personal"
-- "Drones contra los expoliadores de arqueología"