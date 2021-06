Read (Vodafone) pide inversión pública para cerrar la brecha digital y acelerar la digitalización europea

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Vodafone, Nick Read, ha reclamado este martes en su intervención en el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona una mayor inversión pública para cerrar la brecha digital y acelerar la digitalización de la Unión Europea.

Read ha advertido de que la UE corre el riesgo de quedar detrás de China y Estados Unidos en la digitalización, algo que podría amenazar su posición económica.

Para el consejero delegado de Vodafone, los sectores donde Europa es líder como la automoción están "fusionándose" con la esfera digital.

"No podemos quedarnos atrás en un campo que es tan crítico para los empleos europeos", ha subrayado en la presentación 'Vodafone Digital Society: Connecting for a better future'.

El consejero delegado ha mostrado su incredulidad por que aún haya un 40% de hogares en la Unión Europea que no cuentan con conectividad ultrarrápida.

Read ha definido como "una oportunidad que se da cada generación" los fondos europeos y ha esgrimido que esta opinión la comparten un 70% de los europeos entrevistados para un estudio de Vodafone.

En ese sentido, también ha señalado la importancia de desmantelar las redes 2G y 3G, que ya no son eficaces, para dar otro paso hacia la sociedad del 'gigabit'.

Para ilustrar la importancia de la conectividad, Read ha puesto como ejemplo la actuación de Vodafone en un pueblo de Irlanda donde ha dado gratis conexión de un gigabit durante dos años, lo que ha fomentado atraer nuevos trabajadores y crear nuevos negocios.

Ahora, Vodafone está llevando a cabo un plan para desplegar en otros cien pueblos del estado isleño en consonancia con el Gobierno local.