Cartel de la jornada a celebrar en el RIDEA. - RIDEA

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 13 de abril el Real Instituto de Estudios Asturianos, Ridea, acoge la celebración de un acto sobre los 40 años de España, y Asturias, en la Unión Europea.

El encargado de presentar el mismo será el jurista, catedrático emérito de la Universidad de Oviedo y presidente de la Real Academia de Jurisprudencia de Asturias y del Movimiento Europeo del Principado, Leopoldo Tolivar Alas.

Además intervendrán en el mismo el profesor de la UNED y de la Escuela Diplomática, catedrático europeo "Jean Monnet", politólogo especialista en relaciones internacionales e integración europea y en política exterior de EEUU y director del Instituto General Gutiérrez Mellado, Gustavo Palomares y el magistrado, presidente de la sala de los contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, doctor en Derecho con una tesis sobre la ejecución del Derecho europeo en España y miembro de la Red Judicial de Especialistas en Derecho de la Unión Europea, David Ordóñez.