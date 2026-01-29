VÍDEO: Albares defiende que la UE declare terrorista a la Guardia Revolucionaria en respuesta a "la represión" de Irán

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa, en la sede de la Comisión Europea, a 11 de junio de 2025, en Bruselas (Bélgica). La Unión Europea y Reino Unido han alcanzado este - Belga - Europa Press - Archivo

No ve necesario "calibrar" consecuencias por parte de Teherán porque es "obligación" de la UE hacer lo posible para apoyar a los iraníes

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido la declaración por parte de los Veintisiete de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y la imposición de "cualquier otra sanción" contra Teherán en respuesta a la "represión ciega e indiscriminada" contra su población.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra este jueves en Bruselas, el ministro ha asegurado que nuestro país apoya esa declaración, y que no hay que "calibrar" posibles consecuencias porque la Unión Europa tiene que "utilizar todos sus instrumentos" para detener la represión.

"Lo he venido diciendo ya desde hace mucho tiempo en los últimos días lo he dejado clarísimo, España apoya todas las sanciones a Irán en estos momentos y apoya (...) aquellas que se refieren a la inclusión en la lista de grupos terroristas de la Guardia Revolucionaria", ha indicado.

Albares ha justificado el apoyo del Gobierno a esa declaración como una respuesta a "la represión sin sentido del régimen iraní hacia sus propios ciudadanos", y como "una obligación" de la Unión Europea de utilizar "todos los instrumentos" a su alcance para apoyar a los iraníes que han protestado con "valentía" en las calles de Irán.

Preguntado sobre si teme que esta declaración pueda tener consecuencias, como la ruptura total de relaciones con Irán, el jefe de la diplomacia española ha respondido que no hay "nada que calibrar" cuando se ve "la situación en Irán" y esa "represión ciega e indiscriminada", con "detenciones arbitrarias" y una situación "terriblemente" preocupante para las mujeres.

"Y por lo tanto yo he tenido claro desde el primer momento que esa es la vía, porque esos son los instrumentos que tiene la Unión Europea", ha concluido el ministro de Asuntos Exteriores.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para discutir la implementación entre otros asuntos de nuevas sanciones contra Irán, una medida que ha ido ganando consenso en los últimos días y que para ser aprobada requerirá de unanimidad.

PONE EN VALOR LOS PASOS POSITIVOS EN VENEZUELA

Albares también se ha referido a la situación actual en Venezuela casi un mes después de la operación militar estadounidense, y ha puesto en valor los "pasos positivos" dados por la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con la liberación de presos políticos.

"Nosotros la animamos a seguir en esa vía, a llegar hasta el final, a liberar a todos los presos políticos, a establecer las condiciones para que puedan volver también aquellos venezolanos que viven en el exterior", ha instado el ministro socialista a la mandataria venezolana.

Se ha referido también a las declaraciones de su homólogo en Estados Unidos, Marco Rubio, que ha dicho que mantiene un diálogo constructivo con el Gobierno de Venezuela y con Delcy Rodríguez, y ha indicado que todos están "en esa línea" para conseguir "estabilidad" y prosperidad en Venezuela.

Con todo, ha sostenido que "a través de la violencia, a través del uso de la fuerza, nunca llega la paz ni la democracia". Más bien, en su opinión, "suele llegar el caos", por lo que ve necesario que la soberanía de "un pueblo hermano como es el pueblo venezolano" sea "respetada" mediante cauces democráticos.

SIN DETALLES DE LA EXPULSIÓN EN NICARAGUA

En otro orden de cosas, preguntado sobre si hay más detalles de por qué el régimen de Daniel Ortega ha expulsado al embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá, Albares se ha limitado a decir que debería darlos el propio gobierno de Nicaragua.

"Los detalles los tendría que dar el Gobierno de Nicaragua, yo no he tomado esa decisión. Lo que sí le puedo decir es que el embajador de España en Nicaragua, como todos los embajadores de España en el mundo, realizan sus funciones de manera escrupulosa en respeto de la convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas y por lo tanto esa expulsión que se hizo de manera sumaria, dándole 24 horas, es absolutamente injusta", ha indicado.

Ha defendido su decisión de expulsar "nada más tener conocimiento de ello" y en "estricta reciprocidad diplomática" al embajador de Nicaragua y a otro representante de la embajada en España, porque también hubo otro diplomático español que fue expulsado.

Pese a estas expulsiones, el ministro se ha referido "al pueblo hermano de Nicaragua" asegurando que "España va a seguir trabajando por tener las mejores relaciones con ellos" porque quiere "lo mejor" para los nicaragüenses.

